原标题：首发“唐山－安特卫普”中欧班列抵达比利时

5月12日，由中国唐山港发出的首发“唐山－安特卫普”中欧班列直达列车驶抵比利时安特卫普港铁路货运露天堆场。 经过16天运行，首发“唐山－安特卫普”中欧班列12日抵达比利时安特卫普。出席当天欢迎仪式的安特卫普港务局国际关系部主任阿尔努表示，这是比利时与中国贸易关系史上的一个里程碑。 新华社记者 叶平凡 摄

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