农民工买房 政策来帮忙

刘建杰在刚装修完的新家做清洁。

胡 虹摄

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公积金贷款买房，农民工能不能适用？重庆丰都县经论证，从2016年10月开始试点。账户开通后，丰都户籍农民工和在外地打工的返乡农民工，连续缴存6个月即可贷款。针对农民工群体工作不稳定、流动性较大等特点，相关部门指定平台免费为农民工代办手续，同时安排10亿元公积金贴息贷款专项资金，对试点所需资金予以保障。

截至目前，丰都县有3388名农民工申请办理住房公积金，已放贷159笔，共计4730.3万元，目前还没有一例断缴和逾期的情况出现。

5月刚露头，高应平家的喜事就来了。一家子高高兴兴，住进了城里的新居。

高应平是重庆丰都县十直乡人。能在城里有套房、安个家，是她最大的梦。在这个梦里，老家的女儿也进了城，就在自个儿和丈夫身边上学。但是城里的房子不便宜，虽然高应平和丈夫都能务工挣钱，可女儿们读书的负担也不轻哩。

2016年10月，丰都县试点农民工缴存公积金，相比商贷，公积金贷款买房能省不少钱。高应平的梦，由此开始，徐徐落地。

比商贷更划算

还有多项优惠

公积金贷款为许多城镇职工买房减了压。农民工因工作岗位流动性大、工龄时间连续性低，往往无法享受这项政策。但同时，近年越来越多农民工进入城镇，迫切需要解决住房问题。2015年的丰都购房者里，农民工占比近60%。

公积金贷款，农民工能不能也享受？重庆市丰都县经过详细论证，经重庆市住房公积金管理中心和重庆市住房公积金管理委员会同意，从2016年10月开始推行试点。丰都户籍无固定用工单位的农民工，在外地打工但未缴存公积金的返乡农民工，这两类人群可以自愿参与公积金缴存。

公积金怎么缴？贷款怎么办？每月还多少？高应平本是一头雾水。赶到丰都县住房公积金中心，工作人员给了她一份公积金贷款与商业贷款对比表。勤俭持家的高应平算来算去，心里打定了主意：买！

房子总价43万元，用住房公积金贷款30万元，首付交了13万元。30万元贷12年，商贷每月月供2796元，公积金贷款每月月供2518元。“算了算，12年能省4万块呢，赶上我两年收入了。”高应平说，“房贷一个月2518元，公积金每个月交200元。我一个月挣2000多元，丈夫再补点钱就够了。这下，小女儿能到县城读书了。”

“以4.9%的商业贷款年利率和3.25%的公积金贷款年利率为准，农民工贷款40万元，选择公积金贷款，10年期少还3.7万元，20年期少还8.3万元，30年期的话能少还13.7万元。”丰都县农民工住房公积金缴存试点工作领导小组办公室的蒋小川说。

同时，丰都县委县政府对试点对象出台了购房优惠措施，多措并举给予农民工最大限度政策扶持。农民工购房可享受低息贷款、购房所需的契税先征后返、县政府每平方米还给予150至200元不等的补贴。蒋小川说，如果农民工购买100平方米住房，可享受1.5万元政府补贴、4500元契税减免、1万元的开发商返利。

截至目前，丰都县有3388名农民工主动申请办理住房公积金。已放贷159笔，共计发放贷款4730.3万元。

办理自愿又方便

最高可贷六十万

“为落实国务院关于推动1亿非户籍人口在城市落户的要求，进一步加大对农业转移人口自住住房需求支持力度，扩大住房公积金制度受益面，是此次试点的初衷，也是今后改革的方向。”重庆市住房公积金管理中心政策法规处负责人张化友说。

丰都县此次试点规定，丰都籍农民工可自愿参加公积金缴存和买房贷款，可以随时参加和退出，所缴款项按照国家规定的固定年息给付。公积金账户开通后，连续缴存6个月即可贷款，贷款额度是公积金账户余额的25倍。一人缴存最高可贷款40万元，夫妻双方缴存可贷60万元。

“试点是为农民工进城安居提供政策性金融支持。所以，便利度越高越好。”蒋小川说，农民工只需带上身份证、户口本以及村委会开具的务工证明、收入证明，即可前往丰都县行政服务大厅专设的“农民工公积金”窗口办理公积金缴存。

与一般城镇职工住房公积金有所不同的是，用人单位缴存部分也须由农民工个人缴存。按照重庆市当年执行的最低工资标准，月缴存最低需140元。

在办理公积金贷款后，如果连续停缴公积金3个月以上，且连续3期未正常偿还贷款的，借款人将按商业贷款利率标准支付利息。

相关工作人员也介绍说，在公积金试点推行过程中，农民工群体存在工作不稳定、流动性较大、相对分散、管理难度较大等特点。其缴存的目的是使用公积金贷款，即缴即贷，也可能对贷款资金供应造成较大压力。为此，丰都指定国有平台公司统一免费为农民工代办缴存手续。同时，重庆市住房公积金管理中心与农业银行重庆市分行合作安排10亿元，作为公积金贴息贷款专项资金，对试点所需资金予以全力保障。

农民工申请公积金贷款，会不会影响公积金贷款审批的时间和额度？“试点范围内，农民工也是普通缴存职工，大家享有同等权利。而且重庆市住房公积金管理中心与农业银行重庆市分行就贷款资金达成共识，使用农业银行贴息贷款予以保障。从试点情况来看，公积金贷款审批的时间和额度都没有受到冲击。”张化友说。

送服务下基层

家门口就能办

丰都县现有19万户农户，为何只有3000多人申请缴存？是群众不需要，还是办理有难度？

“试点的原则是自愿缴存，资金全部由本人承担。绝大多数人申请缴存的目的，就是使用公积金贷款解决住房问题，因此没有购房意愿的农民工可能不会参与。”蒋小川说，“另外，可能也有部分农民工长期在外，不知晓政策。”

为了让更多农民工能享受这份利好，丰都县农民住房公积金缴存试点办公室联合农业银行丰都支行、县公积金中心等企事业单位，组织了一支近30人的服务队，深入基层，到群众家门口去，提供从材料审核、开户办卡到公积金缴存的一系列服务。服务队走过了董家、青龙、保合等19个乡镇，接下来要覆盖全县所有乡镇。

在三合镇，刘建杰的父亲在赶集的时候听到了政策宣讲，赶紧给儿子打电话。

“趁这机会，我回老家办了公积金贷款，在县城中心地段买了套82平方米的商品房。20万元贷款30年，月供1700元，也算是终于安了家。”刘建杰外出打工5年，一直东奔西跑，现在新房已经装修好，再晾几个月，他就准备搬进去了。有了家，刘建杰不想再外出闯荡了，他准备盘个门面，过自己的日子。

“下一步，我们希望扩大农民工缴存住房公积金试点范围。主要想法是解决扩面问题、缴存平台问题、使用便利性问题。”蒋小川说。

有人也提出疑问，农民工没有稳定收入，推广后会不会有大规模断供断缴的可能性？

“农民工属于灵活就业群体，从前期调研和目前试点都可以看出，他们虽然就业形式灵活，但是愿意购房的家庭，都拥有较为稳定的收入。”张化友说，“他们都愿意为自己有一个城里的家而努力，目前还没有一例断缴和逾期的情况出现。”

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 19 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)