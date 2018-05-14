原标题：外资继续掘金中国养老市场

中国已经步入老龄社会。中国国家信息中心预测，到2030年，中国65岁以上人口将占全部人口比重的20%，预计到2050年每3个中国人中就有一个超过65岁，阿尔茨海默症的患者预计将达到1000万。中国社科院老年研究所预计，目前中国养老市场的商机约1000亿元，到2030年有望增至万亿。

澳大利亚驻华使馆官员表示，由于人口的老龄化、预期寿命的延长，以及城市中产阶层人口的快速增长，中国对养老服务的需求未来将形成“巨型市场”。国外养老企业深感这一市场的吸引力，虽然盈利不易，但仍在寻找机会。

5月9日-11日，第七届中国国际养老服务业博览会在北京举行，美国、俄罗斯、英国、法国、加拿大、荷兰、日本等20多个国家和地区的220多家养老社会组织、机构和企业参展。今年日本展区的面积超过700平方米，占整个国际展区面积的近半，法国也有19家企业参会。

广阔的市场意味着中国需要进一步加强养老机构的接待和服务能力，养老机构的管理、从业人员的培训等方面也是中国养老产业需要思考和关注的方面，而这方面正是不少外资企业的强项。

对日本的护理相关企业来说，中国的巨大市场极富魅力。中国的护理服务和护理用品需求已从沿海大城市向内陆城市、从富裕阶层向中产阶层扩大。通过银色高科开设的电商网站“银色98”，中国全境都可以购买日本护理用品。除了日本最大养老服务企业“日医学馆”已经进入中国市场外，其他企业跨行进入这一领域的现象也在增加。

法国企业提供的服务和产品在欧洲养老领域处于领先地位，市场占有率和技术含量均排在前列。在法国，养老服务业涵盖众多领域、涉及各个行业：养老院的设计建造、员工培训和居家养老服务、智能住宅系统和物联网、保险服务、医疗服务和远程医疗服务、大数据……在这些细分的市场中，法国拥有大量优秀的企业，以提供专门的解决方案，并且都拥有各自独到的经验和专有技术。Xerfi研究所提供的数据显示，法国“银发经济”的市场规模预计到2020年将达到1300亿欧元，并保持平均每年5%的增长态势。

荷兰的养老产业也已有近70年的历史，而且细分程度很高，比如失能，就有眼睛失能、手、脚失能之分，针对这些不同的老年群体，衍生出不同的养老院。

美国养老企业很早就进入中国市场。美国《华尔街日报》报道称，现在许多美国养老机构仍在频繁接触中国机构和开发商。一位美国企业总裁表示，“下一个十年将是中国养老产业发展的关键期。”除了展示产品服务，据英国《金融时报》报道，Fortress Investment这一美国最大的养老机构还计划在中国老年产业投资10亿美元。

中国政府出台了一系列支持发展养老服务能力的政策，发展居家、社区和互助式养老，并提出要借鉴外国养老服务行业和机构的先进经验和技术，同时鼓励扩大养老领域开放。中外企业在养老行业的合作不断加强。

一年多前，中荷在养老护理领域签署了合作备忘录，进一步推动两国养老方面的交流与合作。去年12月，荷兰首次以国家展团的形式出现在中国国际老龄产业博览会上。

近年来，法中两国在养老服务领域的高层对话与交流日趋频繁。2018年1月初，法国总统马克龙的访华进一步加强和推进了两国企业在这一领域的合作与交流。此外，两国机构间的合作也日益紧密，尤其是在人员培训和行业标准化方面。法国健康产业联盟与法国驻华大使馆商务投资处根据新的产业动向，更新推出了2018年版“中法携手：共同为老人服务”养老产业手册。该手册集中介绍了法国在该领域能够提供的各类服务，为中国老年人的身体和精神健康，以及生命安全制定和提供完整、翔实、创新的解决方案。

想和中国合作的外国企业意识到本地化对合作的重要性，他们认识到，即便是已经在外国发展得很成熟的商业模式，也不能完全照搬到中国市场上来。与国内企业联合成立合资公司办养老院，已经成为海外机构进入我国养老市场的重要渠道。在中国选择合适的合伙人，更容易拓展项目和克服各种水土不服问题。法国企业表示，将根据中国的国情特点，采用适合于中国养老产业的发展方式、更好地为中国老人，尤其是无自理能力老人提供服务，助力中国养老服务业进一步开放合作。

但是记者在采访中了解到，外资投资养老服务目前均锁定在高端客户，设施高档，收费高昂，但是在中国更有需求且更为广阔的是中低端市场，外资目前却无暇顾及。

《日本经济新闻》报道说，日本有轮椅、拐杖、扶手等4万多种老人护理用品，而中国只有2000种左右。原因很简单，因为卖不出去。中国没有长期护理保险制度，只有一部分富裕阶层才买得起护理用品。报道说，日医学馆2016财年（截至2017年3月）因设施和培训等先行投资增加，在华亏损14亿日元。有分析认为，扭亏为盈还需数年。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)