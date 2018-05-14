原标题：北京启动机动车停车收费专项检查 消费者可取证投诉

资料图：北京市一种新式路侧停车位 。中新网记者 金硕 摄

机动车停车收费明日启动专项检查

北京晨报讯(记者 王海亮)今年5月1日起，本市调整停车计时收费政策。针对新政实施后媒体反映的停车乱收费问题和市民通过12358举报的问题，北京市发改委决定自明天起开展为期一个半月的全市机动车停车收费专项检查。

本市自今年5月1日起调整停车计时收费政策，占道停车场白天停车不满15分钟(1个计时单位)不收费，夜间停车不满2小时不收费。为进一步规范本市停车收费，确保政策落实到位，制止停车乱收费，明天起，本市启动机动车停车收费专项检查，为期一个半月。

市发改委有关负责人介绍，本次检查的重点内容包括：是否存在不满一个计时单位收取停车费的行为；停车收费明码标价牌是否规范，占道停车场夜间时段是否按规定进行了修改；是否存在高于标示价格收取停车费的行为；以及其他价格的违法行为。

市发改委要求各区对媒体反映的停车乱收费问题和市民通过12358举报的问题，做到“有案必查”，维护消费者合法权益。停车经营企业经警告责令改正后，如果再次发现价格违法，将依法从重处罚，并将违法情况记入企业信用系统，同时通报市交通行业主管部门。

市发改委有关负责人提醒消费者，如遭遇停车乱收费，应及时取证，同时拨打12358价格举报电话举报投诉。

(责编：赵爽、杨曦)