外卖平台下线数千家违规店铺 这些“网红”餐厅也上榜

美团外卖官网截图
饿了么官网截图
百度外卖官网截图
人民网北京5月14日电 近日，百度外卖、美团、饿了么三大外卖平台按照北京市食药监管局的规定，对北京地区入网餐饮店铺的经营资质开展了全面自查，下线数千家违规店铺，并在官网公示店铺信息。
美团外卖下线如北京西单明珠店的coco都可，北京SKP中岛店costa coffee咖啡，富卓店DQ冰淇淋，北京南站店巴黎贝甜等7247家违规店铺；饿了么下线如霄云路店没名儿生煎，金泉店便宜坊烤鸭店，魏公村店眉州东坡，五道口店苏轼酒楼等11018家违规店铺；百度外卖下线如成寿寺店特色烤猪蹄，鸿业兴园店久久鸭，次渠店稻香村，望京店鱼火锅，万泉庄店royaltea皇茶等4413家违规店铺。
据媒体报道，随着网络订餐行业的快速发展，北京市每日外卖订单量已达180万单以上，每日交易金额近亿元。而因为平台监察不严等原因，也引发了较多的食品安全问题，这次下线的餐厅包括无证经营，一证多用等情况，其中不少网红餐厅上榜，比如武圣东里店的望京小腰，亚运村店的双流老妈兔头等。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】