外卖平台下线数千家违规店铺 这些“网红”餐厅也上榜

美团外卖官网截图

饿了么官网截图

百度外卖官网截图

人民网北京5月14日电 近日，百度外卖、美团、饿了么三大外卖平台按照北京市食药监管局的规定，对北京地区入网餐饮店铺的经营资质开展了全面自查，下线数千家违规店铺，并在官网公示店铺信息。

美团外卖下线如北京西单明珠店的coco都可，北京SKP中岛店costa coffee咖啡，富卓店DQ冰淇淋，北京南站店巴黎贝甜等7247家违规店铺；饿了么下线如霄云路店没名儿生煎，金泉店便宜坊烤鸭店，魏公村店眉州东坡，五道口店苏轼酒楼等11018家违规店铺；百度外卖下线如成寿寺店特色烤猪蹄，鸿业兴园店久久鸭，次渠店稻香村，望京店鱼火锅，万泉庄店royaltea皇茶等4413家违规店铺。

据媒体报道，随着网络订餐行业的快速发展，北京市每日外卖订单量已达180万单以上，每日交易金额近亿元。而因为平台监察不严等原因，也引发了较多的食品安全问题，这次下线的餐厅包括无证经营，一证多用等情况，其中不少网红餐厅上榜，比如武圣东里店的望京小腰，亚运村店的双流老妈兔头等。

(责编：李楠桦、仝宗莉)