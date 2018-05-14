前4月我国快递服务企业业务量累计完成136.7亿件 同比增29.3%

人民网北京5月14日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，近日，国家邮政局公布2018年4月邮政行业运行情况。据显示，1~4月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成2430.6亿元，同比增长23.8%；业务总量累计完成3513亿元，同比增长31.3%。其中，4月份，全行业业务收入完成611.1亿元，同比增长24.5%；业务总量完成931.8亿元，同比增长27%。
在快递业务发展方面，1~4月，全国快递服务企业业务量累计完成136.7亿件，同比增长29.3%；业务收入累计完成1738.6亿元，同比增长28.4%。其中，4月全国快递服务企业业务量完成37.5亿件，同比增长25.8%；业务收入完成467.2亿元，同比增长26.5%。
其中，1~4月，同城业务量累计完成32亿件，同比增长27.4%；异地业务量累计完成101.2亿件，同比增长29.2%；境外业务量累计完成3.5亿件，同比增长52.9%。从业务占比来看，1~4月，同城、异地、境外快递业务量分别占全部快递业务量的23.4%、74%和2.6%；业务收入分别占全部快递收入的15.2%、50.2%和11.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.4个百分点，异地快递业务量的比重基本持平，境外业务量的比重上升0.4个百分点。
此外，1~4月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.1，较1~3月上升了0.4。
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