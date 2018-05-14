原标题：一季度监管指标数据显示“稳健”是银行业发展关键词

日前，中国银行保险监督管理委员会发布了2018年一季度银行业主要监管指标数据。

最新数据显示，2018年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产256万亿元，同比增长7.4%。

在信贷资产质量方面，银行业金融机构涉农贷款(不含票据融资)余额32万亿元，同比增长7.9%；用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额32万亿元，同比增长14.3%。

在利润增长方面，银行业总体保持稳定。2018年一季度，商业银行实现净利润5222亿元，同比增长5.86%，增速较去年同期上升1.25个百分点。商业银行平均资产利润率为1.05%，较上季末上升0.13个百分点；平均资本利润率14.00%，较上季末上升1.44个百分点。

在风险应对能力方面，2018年一季度末，我国商业银行拨备覆盖率为191.28%，较上季末上升9.86个百分点；贷款拨备率为3.34%，较上季末上升0.18个百分点。与此同时，商业银行流动性比例有所提高，流动性水平保持稳健。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯在分析上市银行一季度财务数据时指出，各家银行的拨备覆盖率指标均达到监管要求，且整体拨备覆盖率有所提升，主要是由于在新的会计准则下，减值准备计提采用预期信用损失模型导致减值准备的增加，银行存量拨备资金有所增厚。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼在接受本报记者采访时说，一方面，2018年世界经济整体有望复苏，中国经济进入高质量发展时代；另一方面，随着外资持股比例限制等大幅放宽，外资也将加快进入银行领域，这让我国银行业在参与国际竞争获得了新的历史性机遇。

“首先，供给侧结构性改革为银行业的转型创造了良好的宏观环境。宏观经济企稳回升态势日渐明朗为银行业健康发展提供有力支撑。其次，严监管政策为银行的未来发展重点指明方向，这不仅对银行业服务实体经济提出了新要求，也将使银行业发展回归本源，有利于银行健康可持续发展。最后，我国银行业自身目前也积极主动谋求转型，采取多种措施创新产品和服务，调整和重塑经营发展模式，为持续发展寻求更多内生动力。这些，都在最新发布的一季度银行业监管数据中有所体现。”董希淼说。

奥维咨询董事合伙人翁涛表示，利差收窄利润下滑、来自金融科技企业的竞争压力、不断完善的监管环境、对海外市场的运营能力等都是银行业面临的挑战。翁涛认为，未来有效开展金融资源管理、采用数字化银行和实施明确全球化策略的银行，将在市场竞争中抢占先机。

业内人士建议，尽管我国银行业经营相对谨慎，防范风险的手段不断加强，总体经营依然稳健，但防范风险依然不能掉以轻心。未来，各家银行仍需继续完善风险管理组织架构，加强交叉风险管理，强化“穿透”原则，回归服务实体经济本源，提升风险管理的精准化水平。 （本报记者 王俊岭）

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