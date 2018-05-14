中央财政补助资金逾51亿元用于公共文化设施免费开放

人民网北京5月14日电 （朱江）据财政部网站消息，公共图书馆、文化馆（站）、公共博物馆、公共美术馆等公共文化设施免费开放，是国家基本公共文化服务指导标准的重要内容，是保障人民群众基本文化权益、完善公共文化服务体系的有效手段。为贯彻落实中央关于公共文化设施免费开放的决策部署，日前，中央财政通过转移支付下达2018年免费开放补助资金51.85亿元，支持范围包括全国1854个博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地，1123个市级和5941个县级美术馆、公共图书馆和文化馆，41493个乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心。
据2017年统计资料，在中央补助资金带动下，全国共有3393家博物馆实行免费开放，占博物馆总数的80%以上，年免费参观6.78亿人次，举办陈列布展约2万个，馆藏品达到2407万件/套；全国3153个公共图书馆馆藏9亿册，年借阅6.6亿人次，组织讲座6.9万次；全国44497个群众文化机构提供文化服务次数183.97万次，惠及5.79亿人次。公共文化设施免费开放有效丰富了群众性文化活动，为老百姓提供了接地气的“文化客厅”，弘扬了社会主义核心价值观和正能量。
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物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】