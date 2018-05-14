《中国基层协商》一书出版

人民网北京5月14日电（记者 朱一梵） 近日，由中国经济体制改革研究会副会长陈剑担任主编的《中国基层协商》一书由学苑出版社正式出版。

党的十九大报告中指出，“要推动协商民主广泛、多层、制度化发展，统筹推进政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商。”实践证明，发挥多层面的协商民主尤其是基层协商，可以化解矛盾，凝聚共识，聚力攻坚。随着党的19大提出的中国特色社会主义进入新时代，随着我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，健全和完善基层协商的体制机制，可以形成共识、凝聚力量、铸成合力，推进基层工作的开展，提升人民群众获得感。

2014年以来，由陈剑研究员牵头组成的《协商民主》课题组，开展了大量的基层调查研究，完成了一系列相关课题，出版了《北京市协商民主理论与实践》（中国文史出版社，2016年5月）等专著。在完成此书的基础上，课题组成员又以基层协商为突破口，2016年至2017年两年期间，开展了大量基层调研，先后去了浙江、四川和北京等地，结合基层丰富的协商民主实践，出版了这本书。

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