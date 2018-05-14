商务部：已将融资租赁等公司业务经营和监管职责划归银保监会

商务部官方网站截图

人民网北京5月14日电 据商务部官方网站消息，商务部办公厅发布通知，已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会，自4月20日起，有关职责由银保监会履行。

请各地商务主管部门按照党中央、国务院关于机构改革的有关要求，在地方政府的统一部署下，积极开展相关工作。

(责编：李楠桦、仝宗莉)