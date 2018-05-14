财政部：4月一般公共预算收入同比增长11.0%

人民网北京5月14日电 据财政部官方网站消息，财政部今日公布4月财政收支情况。据统计，4月份全国一般公共预算收入18473亿元，同比增长11%。4月证券交易印花税517亿元，同比增长18.9%。中国1-4月一般公共预算收入同比增长12.9%（1-3月增长13.6%），支出增长10.3%（1-3月增长10.9%）。
全国一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入情况。
4月份，全国一般公共预算收入18473亿元，同比增长11%。其中，中央一般公共预算收入9188亿元，同比增长12.5%；地方一般公共预算本级收入9285亿元，同比增长9.5%。全国一般公共预算收入中的税收收入16567亿元，同比增长14.6%；非税收入1906亿元，同比下降12.9%。
1-4月累计，全国一般公共预算收入69019亿元，同比增长12.9%。其中，中央一般公共预算收入33230亿元，同比增长17.1%；地方一般公共预算本级收入35789亿元，同比增长9.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入60898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。
主要收入项目情况如下：
1.国内增值税23467亿元，同比增长18.4%。
2.国内消费税5095亿元，同比增长24%。
3.企业所得税13739亿元，同比增长13%。
4.个人所得税5735亿元，同比增长20.8%。
5.进口货物增值税、消费税5772亿元，同比增长15.8%；关税995亿元，同比增长6.2%。
6.出口退税5050亿元，同比增长10.3%。
7.城市维护建设税1805亿元，同比增长16.6%。
8.车辆购置税1255亿元，同比增长23.4%。
9.印花税974亿元，同比增长15.2%。其中，证券交易印花税517亿元，同比增长18.9%。
10.资源税564亿元，同比增长24.8%。
11.环境保护税44亿元（今年新开征）。
12.土地和房地产相关税收中，契税1884亿元，同比增长17.4%；土地增值税1898亿元，同比增长3.4%；房产税1047亿元，同比增长8.4%；耕地占用税437亿元，同比下降29.1%；城镇土地使用税928亿元，同比增长4.1%。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计308亿元，同比增长5.1%。
（二）一般公共预算支出情况。
4月份，全国一般公共预算支出14696亿元，同比增长8.2%。其中，中央一般公共预算本级支出2927亿元，同比增长9.4%；地方一般公共预算支出11769亿元，同比增长7.8%。
1-4月累计，全国一般公共预算支出65693亿元，同比增长10.3%。其中，中央一般公共预算本级支出8963亿元，同比增长6.2%；地方一般公共预算支出56730亿元，同比增长11%。
主要支出科目情况如下：
1.教育支出9565亿元，同比增长7.1%。
2.科学技术支出1811亿元，同比增长11.8%。
3.文化体育与传媒支出790亿元，同比增长12.5%。
4.社会保障和就业支出11007亿元，同比增长10.9%。
5.医疗卫生与计划生育支出5539亿元，同比增长7.6%。
6.节能环保支出1319亿元，同比增长3%。
7.城乡社区支出6049亿元，同比增长9.3%。
8.农林水支出4933亿元，同比增长20.4%。
9.交通运输支出3679亿元，同比增长15.8%。
10.债务付息支出2090亿元，同比增长16.8%。
全国政府性基金预算收支情况
（一）政府性基金预算收入情况。
1-4月累计，全国政府性基金预算收入20559亿元，同比增长33.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1215亿元，同比下降3.4%；地方政府性基金预算本级收入19344亿元，同比增长37%，其中国有土地使用权出让收入17958亿元，同比增长40.7%。
（二）政府性基金预算支出情况。
1-4月累计，全国政府性基金预算支出16207亿元，同比增长48.9%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出183亿元，同比下降0.6%；地方政府性基金预算相关支出16024亿元，同比增长49.8%，其中国有土地使用权出让收入相关支出14621亿元，同比增长53%。
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