内蒙古呼伦贝尔：创新方式扩大大豆规模化生产

作者：光明日报记者 高平 光明日报见习记者 张颖天

在广袤的甸子地上，黑土和暗棕土错落分布，一眼望去，翻整过的土地均匀地铺开，规整有序。正值呼伦贝尔的春播时节，几辆装有北斗卫星导航定位系统的播种机缓缓地在田间工作，驶过之处翻起阵阵烟尘，在田间跃动的尘团仿佛在昭示着丰收的喜悦……这是记者在阿荣旗霍尔奇镇索尔奇村看到的大豆播种现场。

呼伦贝尔市是国家和内蒙古的大豆主产区之一，据市农牧业局统计，今年全市大豆种植意向将达到1120万亩，较上年增加210万亩以上。

呼伦贝尔市紧紧围绕农业供给侧结构性改革，“减玉米、增大豆”，结合落实耕地轮作制度试点、大豆生产者补贴政策，以提质增效为目的，以减肥减药和技术集成应用为支撑，促进大豆生产稳定发展。2017年呼伦贝尔市大豆种植面积904万亩，总产达139.6万吨，大豆播种面积和产量占内蒙古自治区的80%以上。

今年国家将大豆每亩每年补贴从150元提高到210元。呼伦贝尔市紧随国家农业发展导向，充分利用大豆利好政策，深入开展种植业结构调整。通过土地集中连片流转，促进大豆规模化种植；宣传土地轮作区补贴和大豆生产者补贴政策，提高豆农种植意向，扩大种植面积；呼伦贝尔市还采取财政补助资金、农业信贷担保、邮储银行贷款的“政银担”合作模式支持农民土地流转，解决资金短缺问题。

记者在阿荣旗采访获悉， 2017年阿荣旗将30万亩轮作地块以高出农民自行流转价格100~150元/亩全部进行流转，由22个新型农业经营主体承担，并签订为期3年的《轮作协议》，实施大豆-玉米-大豆轮作。

在阿荣旗霍尔奇镇索尔奇村大豆种植现场，瑞盛农牧业有限责任公司总经理宫瑞告诉记者，公司今年流转了7个村大概6.2万多亩的土地，计划3万亩种植大豆，后来了解到今年大豆生产者补贴和轮作补贴力度加大，又增加了7000多亩。今年大豆种植的政策好，国家补贴力度大，而且大豆市场需求量越来越大，不愁销路，大豆产业的前景一定会越来越好。

现代化的农业种植技术保证了呼伦贝尔的大豆规模化生产。“这批播种机可以设置无人驾驶，精准度非常高，提高了土地利用率，也节省了上千人的劳动力。”在春耕现场，阿荣旗农丰农机合作社相关负责人刘国慧告诉记者，“新购进的播种机集深松整地、起垄播种、中耕等于一体，配合我国自主研发的定位导航系统，每行误差不超过2厘米。24小时可完成播种4500~5000亩，耕种效率比老型机器高一倍。”

从引进大型农机具，在项目区生产上实现全程机械化作业，到以现代农业示范园区为平台，与区内外科研院校联合开展产学研合作攻关，开展技术培训和支撑，呼伦贝尔市全域一直致力于提高播种精准化、智能化、机械化水平，推动传统农业向规模化、专业化、标准化的现代农业转型。阿荣旗农牧业局副局长邓延东表示：“据测算，2017年，阿荣旗轮作项目区通过节肥、节药和提高农机作业效率亩均降低成本30元；大豆亩产较非轮作项目区增产40公斤。”

阿荣旗农业技术推广中心办公室主任孙峰说：“农业技术推广中心积极开展技术集成与创新。聘请内蒙古农业大学，针对阿荣旗黑土地保护利用技术模式进行技术研发。在旗乡两级农技推广系统遴选专业技术人员与家庭农场、合作社、龙头企业结对开展技术合作，为新型豆农提供面对面的技术指导和服务。”

如何把大豆销出去，给豆农们吃一颗定心丸？呼伦贝尔市大豆种植重点旗县纷纷探索大豆种植与市场营销的有效衔接，让大豆“种得好”，更“卖得好”，让豆农们体会到收获的踏实和喜悦。

大兴安岭农产管理局大豆生产基地与海天酱油签订订单种植高蛋白大豆。2017年集中建设海天基地19万亩，签订供货协议2万吨，目前已经发货0.5万吨，其余1.5万吨分阶段供应，供货价格较市场价格高出每斤0.10元左右，每亩增收50多元。今年海天酱油针对统一经营的耕地继续建设优质大豆生产基地10万亩；针对分散经营的广大职工执行源头直供政策，即职工有意愿把大豆卖给海天、并经海天监管和验收合格的，委托大兴安岭垦区收购，每斤价格高出市场价格0.05元。

“今年除继续为海天建设优质大豆原料基地以外，还为达利集团供应优质商品大豆，目前已经收购备货4.1万吨，价格较市场价每斤高出0.03元，不但解决了职工卖豆难的问题，还为广大豆农增加了收益。”大兴安岭农垦集团有限责任公司农业处处长郭军告诉记者，“目前大豆种植基地已经与海天、达利等企业开展合作。农垦通过订单生产优质非转基因大豆，将努力把垦区建设成为国内知名深加工企业的原料生产基地。”

《光明日报》（ 2018年05月14日 09版）

(责编：岳弘彬、曹昆)