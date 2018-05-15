本报贵阳5月14日电 （记者程焕）记者从贵州省发改委获悉：《贵州品牌名录》于近日正式发布，这是全国首个省级区域品牌大全，共收录了贵州55个品牌项目6966个品牌，汇聚形成了“黔货出山、风行天下”的贵州品牌全书。
《贵州品牌名录》涵盖了产品品牌、企业品牌、行业品牌、区域品牌等方面，对品牌的边界进行了明确，为企业在产品设计、制造、营销、服务全过程全生命周期提供品牌创建指导。近年来，贵州大力实施重点产业品牌培育工程。拥有贵州茅台、都匀毛尖、前进轮胎等近700个产品品牌，打造了贵州茅台集团、贵州钢丝绳、老干妈等一批知名企业，树立了大射电与大数据、白酒、茶等一批享誉世界的行业品牌……
目前，全省共有品牌6966个，培育贵州名牌产品692个，拥有中国驰名商标63件。农产品“三品一标”认证产品2097个，有机生产面积、有机产品认证证书数量均位居全国前三位。全省有效注册商标总量突破12万件，10年间增长了7.5倍，实现了全省“县县有品牌”的目标。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
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