本报贵阳5月14日电 （记者程焕）记者从贵州省发改委获悉：《贵州品牌名录》于近日正式发布，这是全国首个省级区域品牌大全，共收录了贵州55个品牌项目6966个品牌，汇聚形成了“黔货出山、风行天下”的贵州品牌全书。

《贵州品牌名录》涵盖了产品品牌、企业品牌、行业品牌、区域品牌等方面，对品牌的边界进行了明确，为企业在产品设计、制造、营销、服务全过程全生命周期提供品牌创建指导。近年来，贵州大力实施重点产业品牌培育工程。拥有贵州茅台、都匀毛尖、前进轮胎等近700个产品品牌，打造了贵州茅台集团、贵州钢丝绳、老干妈等一批知名企业，树立了大射电与大数据、白酒、茶等一批享誉世界的行业品牌……

目前，全省共有品牌6966个，培育贵州名牌产品692个，拥有中国驰名商标63件。农产品“三品一标”认证产品2097个，有机生产面积、有机产品认证证书数量均位居全国前三位。全省有效注册商标总量突破12万件，10年间增长了7.5倍，实现了全省“县县有品牌”的目标。

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 06 版）

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