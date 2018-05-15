对违法违规行为保持高压态势

本报北京5月14日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）近日银保监会召开深化整治银行业和保险业市场乱象工作推进会议。会议要求，持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势。

会议认为，当前深化整治市场乱象各项工作按部署稳步有序推进，银行保险机构的风险意识、主业意识、合规意识进一步增强，更加重视从高速增长向高质量发展的转变，为防范化解金融风险奠定了较好基础。但是，银行业保险业风险具有隐蔽性、传染性、多变性和关联性的特点，一些体制机制问题还没有得到根本性解决，面临的形势依然严峻复杂。

会议要求，银行保险机构要进一步统一对深化整治银行业和保险业市场乱象重要性的思想和认识，坚决防止出现等待观望、推诿责任和消极应付等情况，坚持做到监管改革和整治乱象两手抓、两促进，确保职责调整和乱象整治工作协同推进，并要重点解决当前存在的突出问题，稳妥消化存量，严格控制增量。

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 10 版）

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