对违法违规行为保持高压态势

本报北京5月14日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）近日银保监会召开深化整治银行业和保险业市场乱象工作推进会议。会议要求，持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势。
会议认为，当前深化整治市场乱象各项工作按部署稳步有序推进，银行保险机构的风险意识、主业意识、合规意识进一步增强，更加重视从高速增长向高质量发展的转变，为防范化解金融风险奠定了较好基础。但是，银行业保险业风险具有隐蔽性、传染性、多变性和关联性的特点，一些体制机制问题还没有得到根本性解决，面临的形势依然严峻复杂。
会议要求，银行保险机构要进一步统一对深化整治银行业和保险业市场乱象重要性的思想和认识，坚决防止出现等待观望、推诿责任和消极应付等情况，坚持做到监管改革和整治乱象两手抓、两促进，确保职责调整和乱象整治工作协同推进，并要重点解决当前存在的突出问题，稳妥消化存量，严格控制增量。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】