福州七措施加快数字经济发展

本报福州5月14日电 （记者邵玉姿）日前，福州市出台了《关于加快数字经济发展的七条措施》，从支持重点企业落地、支持产业集聚、支持市场开发和开拓、支持公共服务平台建设、支持示范工程和试点应用、支持智能化技术改造、支持创新发展等七个方面提出一系列扶持举措。
《措施》提出，对实际到位资本金达5000万元（含）以上的，给予200万元的一次性落户奖励，同时，落地企业正式运营后第一年至第三年，每年按照不超过实际纳税地方留成部分〔含市、县（市）区两级〕的50%给予补助。
在支持产业集聚上，一是推动园区特色发展。支持软件企业向福州软件园集聚，物联网企业向马尾区集聚，对入驻特色园区的企业，各县（市）区在网络使用、办公场所、人才公寓等方面给予优惠支持。二是企业提升规模奖励。入驻特色园区的企业营业收入首次突破1亿元（含）、2亿元（含）、5亿元（含）、10亿元（含），分别给予200万元奖励，可超额累进，最高不超过企业税收年入库数。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】