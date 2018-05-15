福州七措施加快数字经济发展

本报福州5月14日电 （记者邵玉姿）日前，福州市出台了《关于加快数字经济发展的七条措施》，从支持重点企业落地、支持产业集聚、支持市场开发和开拓、支持公共服务平台建设、支持示范工程和试点应用、支持智能化技术改造、支持创新发展等七个方面提出一系列扶持举措。

《措施》提出，对实际到位资本金达5000万元（含）以上的，给予200万元的一次性落户奖励，同时，落地企业正式运营后第一年至第三年，每年按照不超过实际纳税地方留成部分〔含市、县（市）区两级〕的50%给予补助。

在支持产业集聚上，一是推动园区特色发展。支持软件企业向福州软件园集聚，物联网企业向马尾区集聚，对入驻特色园区的企业，各县（市）区在网络使用、办公场所、人才公寓等方面给予优惠支持。二是企业提升规模奖励。入驻特色园区的企业营业收入首次突破1亿元（含）、2亿元（含）、5亿元（含）、10亿元（含），分别给予200万元奖励，可超额累进，最高不超过企业税收年入库数。

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 10 版）

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