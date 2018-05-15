原标题：网约车直播等新兴领域乱象不断 经营模式需告别野蛮生长

【社评】不能让“钱是我的，风险是你的”经营模式野蛮生长

除了网约车，像P2P投资理财、共享单车、网络直播等新兴领域，都不同程度存在这样的价值取向——“钱是我的，风险是你的”。创业和投资团队把资本放在首位，忽视社会责任，因而才有了层出不穷的“套路贷”、非法集资、押金难退、直播“造人”等乱象。

近年来，网约车快速发展。然而，据央视新闻5月12日报道，“马甲车”、同路不同价、维权难等漏洞也相继暴露。与此同时，交通运输部发布《关于加强和规范出租汽车行业失信联合惩戒对象名单管理工作的通知(征求意见稿)》，指出网约车司机无证上岗或被列黑名单。

网约车包括网约出租车和网约顺风车。根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规定，前者是营利性质，网约车平台承担承运人责任；后者是合乘、平摊费用的拼车性质，本质上不属于经营性业务，网约车平台不承担承运人责任。就现实情况看，很多司机做起了全职顺风车业务，混淆了二者的界限，这既为游走于监管边缘留下空子，也为判责带来不确定性。

从当前发展的现实情况看，相关部门和平台没有对遍及全国的注册司机做到有效监管，注册顺风车司机提交证明环节无需本人手持证件，若有人购买全套虚假材料提交注册，平台难以辨别，甚至有网约车驾驶员存在吸毒、精神病等问题甚至有重大刑事犯罪前科等。

事实上，很多问题只是技术层面上的障碍，而且平台方并非毫不知情。企业对某些老问题“装聋作哑”，一方面是相对垄断的地位使然，缺少足够的竞争而野蛮生长，为逐利而忽视公共利益与安全。比如约车平台向司机端推出为乘客画像的功能设计，引发公众猜想：平台是否为了增加入驻驾驶员数量，而不去拒绝有潜在危险的用户？是否为了流量，没有认真对待线下社交的安全性而故意“放水养鱼”？

另一方面是在资本裹挟下企业价值取向发生偏差，市场缺乏系统完整的规范和监管。以顺风车为例，相应监管措施和责任归属不明晰，意味着后续监管和安全性可能存在问题，但众多网约车平台纷纷在这个创业风口下推出产品，对于可能存在的问题则是“走一步看一步”。

在互联网经济中，像P2P投资理财、共享单车、网络直播等新兴领域，都不同程度存在这样的价值取向——“钱是我的，风险是你的”。创业和投资团队把资本放在首位，忽视社会责任，因而才有了层出不穷的“套路贷”、非法集资、押金难退、直播“造人”等乱象。在上海和南京，相关部门分别对滴滴和美团低价竞争等不良行为各开具了10万元、150万元的罚单。虽说这是网约车新政落地以来的最大金额罚单，但对于巨头公司而言似乎无关痛痒。

“钱是我的，风险是你的”，这样的经营模式注定是畸形的。网约车业内一位投资人曾说：“国民级的应用必须承担起国民级的责任。”规范包括网约车在内的互联网经济新模式，需要将市场竞争、政府监管与企业内控等方面联合起来，明确不同产品的权责归属，强化有效监管，维护正当竞争的市场环境，为行业健康发展注入持续动力。

(责编：杨曦、李栋)