原标题：航空公司第三方值机遭变故 旅客数据有便利也存风险

航空公司第三方值机遭遇变故

旅客数据是“肥肉”还是“烫手山芋”

实习记者 崔 爽

5月11日，中国国际航空公司发布公告，表示正在对第三方平台进行清理，建议旅客通过国航官方渠道办理值机。虽然“下手较轻”，但这与南方航空公司封杀第三方服务的做法一脉相承。

近日，民航出行服务软件“航旅纵横”发布公告称已经下线南航的手机值机功能。同时，在携程、飞猪等出行类软件的“在线选座”服务中，同样不见了南航的身影。

对于南航的旅客来说，这一“变故”无疑给他们的出行带来了麻烦。既然通过第三方值机已经成为很多乘坐飞机的旅客的习惯，航空公司为何这么干？

南航“截胡”航旅纵横

南航“下线”第三方值机的举动早有预兆。上月中旬，南航曾发布通告，称已经发函要求未获得南航授权许可的一些网站、手机应用停止为南航旅客办理选座、值机业务的服务，理由是此举“存在安全和服务风险”。

南航方面表示，第三方平台不具备合理安排座位和航班载重平衡的能力，易引发航空安全风险；缺乏有效的信息安全监管，可能非法截存旅客身份、账号和行程数据等信息，并产生旅客个人隐私泄露、会员账户被盗用的风险；未接受南航选座、值机业务培训，缺乏处理特殊情况的措施和流程，旅客所选座位无法得到保障。

作为一家提供出行信息服务的公司，航旅纵横是中国民航信息网络股份有限公司的内部孵化项目，被称作“含着金汤匙出生”。航旅纵横能为用户提供完整的信息流程服务，八年来，其便利的手机值机选座、航班实时查询、延误险、电子登机牌等服务深入人心，“圈粉”千万。

数据带来便利也存在风险

针对南航提出的用户隐私保护和航空安全两大顾虑，安全行业从业人员王建告诉科技日报记者：“南航的顾虑并非毫无根据，将数据开放给第三方平台，数据传输和交互的步骤就会增多，理论上比仅是自己使用数据的风险更大，而类似第三方值机这样的功能越多越容易出现问题。”

不过航旅纵横创始人薄满辉曾公开介绍，和公司初创时主要依靠一手航班信息不同，目前航旅纵横使用的数据中只有近半来自民航传统的核心系统原生数据，另有超过一半完全来自实时计算和机器学习。“这样的一些数据正在反哺我们的行业，目前已经有超过50家机场在使用我们的数据作为自己内部管控的参考依据。”薄满辉表示。

此外，航空旅客一直在生产大量的出行数据，但这些数据过去都掌握在机构手中，“航旅纵横”们通过数据的开发利用，优化用户的出行体验，使用户享受到“数据红利”。

至于安全生产，南航营销委电子商务部营销处副经理安彤的解释是，“一些特定的人群，比方孕妇、老年人、儿童，他们不适宜坐在这些座位(指紧急通道的座位)”。但记者在航旅纵横值机选座时发现，安全出口旁边的座位常带有“上锁”标识，意味着不可选，登机后客舱服务人员也会专门叮嘱安全出口的注意事项。

一禁了之并不足取

第三方值机极大便利了“空中飞人”们的出行，已经成为不可或缺的飞行助手。南航虽然提出了隐私的担忧，“一禁了之”的理由却似乎并不充分，甚至不乏丢失客户的可能。有业内人士表示，开放合作是企业服务大趋势，相较于果断叫停，不如在更科学、更人性化的管理模式上下功夫。

另据媒体报道，南航的做法存在为直销应用引流的可能。报道中称：“早在3年前，国资委就要求3年内三大国有航空公司的直销比例要提升至50%，代理费要在2014年的基础上下降50%，而今年正是最后期限。”手机值机应用是巨大的流量入口，航空公司难保不眼红。南航和国航的公告均表示，用户有两个选择，一是他们的各种官方渠道，二是现场值机柜台。

资深民航专家綦琦在接受媒体采访时也表示，航企在推进直销过程中，必然希望通过增强话语权、增加更多服务来吸引消费者，所以会叫停零成本使用资源的第三方平台服务。

不过南航也没把第三方值机应用“一杆打死”，通告中表示，“获得南航业务授权许可后”，这些平台仍可以办理南航旅客的选座、值机业务，届时他们将另行公告。

(责编：杨曦、李栋)