各地物价水平如何？26省份4月CPI同比涨幅回落

中新网客户端北京5月15日电(记者 李金磊)国家统计局近日公布了全国31个省(区、市)4月份居民消费价格指数(CPI)。数据显示，26个地区4月份CPI同比涨幅较3月份出现回落，已没有一个地区的CPI涨幅处于“3时代”，均低于3%。
图为各地2018年4月份CPI同比涨幅。
26省份4月份CPI涨幅回落
国家统计局10日公布的数据显示，4月份CPI同比上涨1.8%，比上月回落0.3个百分点。
在地方层面，中新网记者梳理发现，北京、云南4月份CPI同比涨幅与3月份持平，新疆、宁夏、西藏4月份CPI同比涨幅较3月份回升，其余26个地区的4月份CPI同比涨幅较3月份出现不同程度的回落。
民众在超市选购蔬菜。 张云 摄
已无一个地区CPI涨幅超3%
梳理各地物价涨幅可见，辽宁4月份CPI同比涨幅为2.9%，为全国最高。4月份CPI同比涨幅最低的为云南，涨幅仅为1%。
同全国水平相比，辽宁、北京、新疆、青海、海南、河北、河南、山东、浙江、宁夏、广西、甘肃、黑龙江、江西这14个地区的4月份CPI同比涨幅超过了全国涨幅。
随着多数地区物价涨幅的收窄，4月份已没有一个地区的CPI涨幅处于“3时代”，全部低于3%。
超市里的熟食区。中新网记者 李金磊 摄
预计未来通胀压力可控
对于未来的物价走势，北京大学经济学院教授曹和平预计，4月份CPI同比涨幅回落至2%以下后，物价涨幅或还继续下降。他认为，二季度、三季度CPI或环比微弱下降，同比微弱上涨。
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，5月4日—5月10日，猪肉、鸡蛋、蔬菜价格走低，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.91元/公斤，环比下降4.0%。
央行发布的《2018年第一季度中国货币政策执行报告》认为，受去产能、环保督查、大宗商品价格回升等叠加影响，部分价格可能上行，2018年消费物价的翘尾因素也比上年高一些，但总体来看通胀压力可控。(完)
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