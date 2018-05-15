原标题：对接国际规则、放宽市场准入 中国加速优化营商环境

对接国际规则 放宽市场准入 提升公共服务

优化营商环境，中国按下“快进键”(打开对外开放新局面)

本报记者 杜海涛 王 珂 林丽鹂

在浙江嘉善经济技术开发区，世界500强企业喜力的二期建设工程热火朝天，洋汉机械、慧士通医疗等以工业创新类为主的外资项目也在紧张有序地设计建设。去年，该开发区实现合同外资和实到外资同比增长均超四成。

当地人气这么旺，得益于优良的营商环境。嘉善经济技术开发区全力推进外商投资“最多跑一次”改革试点，不断改善营商环境。喜力项目从签约到领取营业执照仅用了15个工作日，从签约到开工建设用了不到3个月，“顺利得超乎想象！”喜力项目负责人开心地说。

好的投资环境就像清新空气，对于外商有着不可抗拒的魅力。中国诚意十足，努力为外资提供越来越“亲”和“清”的投资氛围，把营商环境打造成吸引外资的“金字招牌”。各地吸引外资，也从过去主要靠优惠政策，转为现在更多靠环境“软实力”。

对接国际规则，透明度够高——

2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制……正在研究制定的新版外商投资负面清单，再次刷新中国制造业开放的透明度。

“新的负面清单除了将公布2018年的开放措施外，还将亮出未来几年的开放动作，大大增强开放的可预期性。”国家发改委相关负责人表示，中国希望通过制造业全面开放，支持中外企业在公平竞争环境下实现共同发展，鼓励中外企业开展更广泛更多元的资本、技术、管理、人才交流合作。

放宽市场准入，新机遇真多——

5月2日，中国银保监会正式批准工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司，这是近期中国提出加快保险业开放进程以来，获批的第一家合资保险资管公司。同一天，中国人民银行收到英资跨境收款企业“世界第一公司”进入第三方支付市场的申请，意味着我国第三方支付领域也向外资敞开怀抱。

在新一轮更高层次的对外开放中，开放现代服务业成了“重头戏”。近日，北京市印发《关于扩大对外开放提高利用外资水平的意见》，允许外商投资航空运输销售代理行业；进一步降低投资性公司、人才中介机构的外资准入门槛；允许外商在特定区域投资音像制品制作业务……放宽市场准入发力提速，给外资企业打开广阔空间，带来新的商机。

提升公共服务，便利性更强——

“化妆品进口手续由审批改为备案，不仅审批流程简化，更为外资企业节省了人力和时间成本，物流仓储成本也随之下降，这份获得感好实在！”资生堂(中国)投资有限公司负责人介绍，从去年5月份开始，中国启动进口化妆品“审批改备案”试点，商品进口周期从至少2个月缩短为5个工作日，国内消费者在家门口就能紧跟国际美妆潮流。

“伴随营商环境持续改善，制度性交易成本大幅降低，吸引了越来越多的国际化妆品公司来华设点布局。”上海市浦东新区市场监督管理局负责人说，这项改革试点一年来，雅诗兰黛、宝洁、花王等一批全球知名化妆品大企业纷纷在上海新设了子公司。

商务部有关负责人表示，商务部正在会同有关部门研究优化营商环境的一揽子政策措施。中国希望与世界各国并肩协力，构建更高水平、全面开放的国际经济体系，进一步实现互利共赢、共同发展。

(责编：杨曦、李栋)