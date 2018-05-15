原标题：央行开展1560亿MLF和801亿PSL操作

央行14日发布公告称，在发放抵押补充贷款（PSL）801亿元的基础上，人民银行开展中期借贷便利（MLF）操作1560亿元。当日无逆回购操作，不过，有3925亿元MLF顺延到期。在市场利率方面，周一Shibor多数上行。对此，业内专家表示，结合央行一季度货币政策执行报告来看，货币政策仍维持稳健中性，同时回归实质中性或边际趋松的概率加大，加之短期流动性扰动因素较少，预计资金面相对宽松的格局仍将持续。

Wind统计数据显示，本周央行公开市场有800亿逆回购到期，此外5月12日有3925亿MLF到期顺延到14日。

对此，有市场交易人士表示，央行如何处理MLF是市场关注的焦点。周一到期的MLF是否续做、若续做比例又如何牵动人心，考虑到这是4月置换降准后首笔到期的MLF，央行的操作将为后市对政策的预期提供更明确指引。

5月11日，央行公布了2018年一季度货币政策执行报告。“流动性易松难紧。”海通证券姜超团队表示，报告指出，我国宏观杠杆率增速放缓，金融体系控制内部杠杆取得阶段性成效，未来要把握好稳增长、调结构、防风险之间的平衡，这意味着货币政策将回归管理经济及通胀运行的主业。

中信固收报告表示，一季度货币政策执行报告聚焦于稳定宏观杠杆，与去年报告中去杠杆的表述不同，货币政策、信贷政策、监管政策难以像2017年大幅收紧，大概率会延续一季度的偏松状态，更加强调宏观稳杠杆和结构性去杠杆的结合。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)