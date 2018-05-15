原标题：我国拟全面推行建筑工人实名制管理

新华社北京5月14日电（记者王优玲）住建部日前组织起草了《建筑工人实名制管理办法（征求意见稿）》，公开向社会征求意见。这表明，建筑工人实名制管理将有望在我国获得全面推行。

按照征求意见稿要求，凡在中华人民共和国境内从事房屋建筑和城市基础设施工程施工的建筑工人均适用本办法。进入施工现场从事建筑作业的建筑工人应经过基本安全培训，并在全国建筑工人管理服务信息平台上登记。

根据征求意见稿，建筑工人管理服务信息平台系统由全国平台、各省市县平台、建筑企业的实名制管理信息系统和建筑工人个人客户端等组成，各级各类建筑工人实名制管理信息系统应统一使用国务院住房城乡建设主管部门发布的数据格式和接口标准，并能在全国范围内实现实时数据共享。

征求意见稿要求，各省市县住房城乡建设主管部门所建立的建筑工人管理服务信息平台，应当包含建筑工人基本信息、从业记录、职业技能培训与鉴定管理、建筑工人变动状态监控、投诉处理、不良行为记录、诚信评价、统计分析等方面的信息。

同时，《全国建筑工人管理服务信息平台数据标准（征求意见稿）》也公开向社会征求意见。据介绍，全国建筑工人管理服务信息平台数据标准的制定，旨在建立全国建筑工人管理服务信息平台，统一全国建筑工人实名数据标准，实现全国监管与诚信信息数据互联共享。

(责编：赵爽、李栋)