人民网>>财经

我国高寒地区最长快速铁路 哈佳铁路全线贯通

樊曦

2018年05月15日08:33  来源：经济参考报
 
原标题：我国高寒地区最长快速铁路 哈佳铁路全线贯通

　　记者近日从中国中铁股份有限公司了解到，由中铁上海工程局承建的哈（尔滨）佳（木斯）铁路重点项目滨江站改造工程已顺利告捷，标志着这条我国高寒地区最长快速铁路实现全线贯通。

　　据中铁上海局哈佳铁路项目一分部工程部部长王明介绍，中铁上海局承担的是哈佳铁路最后一“关”——滨江站改造工程。该工程为影响哈佳铁路全线贯通的关键性控制工程。

　　他表示，300多名施工人员先后完成了拆除线路、清理道床、线路拨移正位、连接接头等多项施工作业，确保了改造工程顺利进行。

　　哈佳铁路于2014年7月开工建设，设计时速200公里，为客货共线铁路，全长343公里，是我国高寒地区最长快速铁路。目前，哈佳铁路已进入联调联试阶段，预计7月末进入试运行阶段，8月末正式开通运营。届时，哈佳两地通行时间将由现在的6个小时缩短至1小时50分。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

全国接待国内游客1.47亿人次　　本报北京5月1日电  （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】

财经

物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动　　价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】

金融

北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人　　人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】

中国央企新闻网--权威发布中央企业，国资委，地方国企最新消息

66家中国企业上榜2018全球品牌500强　　人民网北京5月2日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，我国商标注册申请量保持快速增长势头。今年一季度，商标注册申请量153.1万件，同比增长83.0%，创历史新高，其中，网上申请134.3万件，占申请总量的88.1%。 根据英国品…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved