原标题：我国高寒地区最长快速铁路 哈佳铁路全线贯通

记者近日从中国中铁股份有限公司了解到，由中铁上海工程局承建的哈（尔滨）佳（木斯）铁路重点项目滨江站改造工程已顺利告捷，标志着这条我国高寒地区最长快速铁路实现全线贯通。

据中铁上海局哈佳铁路项目一分部工程部部长王明介绍，中铁上海局承担的是哈佳铁路最后一“关”——滨江站改造工程。该工程为影响哈佳铁路全线贯通的关键性控制工程。

他表示，300多名施工人员先后完成了拆除线路、清理道床、线路拨移正位、连接接头等多项施工作业，确保了改造工程顺利进行。

哈佳铁路于2014年7月开工建设，设计时速200公里，为客货共线铁路，全长343公里，是我国高寒地区最长快速铁路。目前，哈佳铁路已进入联调联试阶段，预计7月末进入试运行阶段，8月末正式开通运营。届时，哈佳两地通行时间将由现在的6个小时缩短至1小时50分。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)