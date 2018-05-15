原标题：“新零售”引物流行业深度变革

无人超市、“盒马鲜生”、“超级物种”……不论人们是否了解或认可“新零售”的概念，多渠道、融合线上线下的新模式已在零售领域不断涌现。今年4月以来，天猫国际跨境体验店、考拉“海淘爆品店”相继在杭州开业，“新零售”正在从更多角度找到切入点进入大众的日常生活。

除了通过数据分析、智能设备对门店改造外，“新零售”升级的消费体验或多或少都与背后物流体系有关。业内人士认为，在消费升级和技术创新双轮驱动的背景下，“新零售”将在一个维度促使物流行业深度变革。

驱动“新零售”的物流引擎

在全国首家考拉“海淘爆品店”，店长张文杰介绍，店内90%的商品都是可以被当场带走的，但一部分“海淘”化妆品只能通过柜台体验后在网上下单，由后台进行配送。

“用户在适当时间选择配送服务，当天就可以收到商品。这样就形成了一个以‘考拉’线下店为核心的五公里生活服务圈。”张文杰说。

网易考拉方面表示，这样的服务体验如果没有背后的物流、仓储更新升级是无法实现的。网易方面提供的数据显示，目前网易考拉海购已经在杭州、宁波、郑州等城市拥有超40万平方米的保税仓。此外，宁波还有25.6万平方米保税仓正在建设中。

在“新零售”的大潮中，物流行业已经成为非常关键的一环。以无人便利店为例，宁波“质在”无人便利店创始人郑凯鑫认为，无人场景只是省去了前端的人力，而背后的物流和供应链要求却相对更高。“在一个准一线城市形成500家左右的门店时，通过成熟的仓储物流可以让成本进一步优化。”

随着“新零售”的不断发展，物流端正越来越被投资方青睐。上海禹闳资本副总裁方巍认为，除了“新零售”前端场景，后端物流领域也是资本关注的热门领域之一。“比如仓储等供应链方面的智能硬件设备行业都是业内关注的热点。”

中国物流学会特别研究员杨达卿表示，传统零售中消费者的选择有被动色彩，而“新零售”下，消费者选择是主动的。物流越靠近消费者越能取得黏性。线下有体验或者有观感，线上消费，而这一过程背后，“新零售”改变了物流。

“新零售”下的“新物流”

值得注意的是，作为关键环节的物流端也正在“新零售”的大背景下逐步呈现出新面貌，变身“新物流”。业内人士表示，在数据和技术的驱动下，物流不仅仅将会实现智能仓储协同和配送路径的优化，随着“新零售”体系的不断庞大，物流行业也会发生根本性的巨大变化。

首先智能化必然是大势所趋。“消费需求和技术创新会是两大驱动力。与此同时，技术不能被简单地理解为提升效率的工具。比如物流+供应链的方式，不是一个效率工具，而是整个模式的变化。” 前菜鸟驿站团队成员、杭州奇猎软件创始人李杰说。

杨达卿表示，未来的物流已不再简单的是储和运。对消费者而言，最直观的改变是“最后一公里”的变化。“面对线上和线下的融合，面向消费者的物流配送反应将会更加灵敏，零售的配送将可能实现30分钟可送达的效果。”杨达卿说，“而且配送将不仅仅是追求速度，而是准时。”

与此同时，物流配送端使用无人机等新工具将不再成为新鲜事，未来智能仓储也将会更加靠近消费者。“在目前根据消费者喜好调整货架位置的无人超市、生鲜超市的模式下，未来终端的零售店本身就将成为一个灵活的货仓，它提前储存、调配的商品将是根据用户购买数据分析得出的结论。”李杰说。

除了深入“毛细血管”的快递业，在物流“枝”、“干”领域，特别是针对“新零售”的供应链变化同样存在。

李杰认为，原来讲求固定批次、数量大的物流模式将会彻底改变，未来供应链上的物流频次将会增加，每批次数量将会减少。“经过多年双十一等线上购物节后，数量庞大的订单不止让快递业获得了极大的效率提升；也让生产端的备货、响应速度、仓储物流速度都获得了显著提升。未来一些无人仓、智能仓的单点作业将会变成全局调度。”

中国物流与采购联合会发布的数据显示，2017年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，与部分发达国家普遍比例在10%以下相比，成本仍有明显的下降空间。除了完善交通基础设施建设以外，人工智能算法和大数据调度将会在另一个维度降低这一成本。

多主体布局物流一张网

目前以阿里、京东为代表的中国互联网电商平台、顺丰、“三通一达”为代表的快递企业、传统物流运营商纷纷在物流环节的各个领域布局。

2017年9月，阿里巴巴宣布未来五年继续投入1000亿元，加快建设全球领先的物流网络。2018年以来，旗下菜鸟供应链100%控股成立“喵递”配送等动作也印证了电商巨头自营物流的布局。

与此同时，顺丰、中通等快递企业也开始反向涉足无人超市等领域，成为新零售的直接参与者。

传化则是传统物流企业智能化的代表，旗下传化网是国内最大的公路物流智能调度服务平台之一，目前已经覆盖了中国120多个城市，服务近30万家货主企业。据传化方面数据显示，通过传化网车辆平均排队提货时间从3小时下降到0.6小时，供应链协同效率提升30%，物流管理费用下降至少20%，支付成本降低至少50%，综合成本费用降低20%。

杨达卿认为，各类主体都在物流流程的各个环节布局，但未来物流发展一定是超级大脑的全流程管控，其中重要的驱动力就是沉淀的数据。因此，相比之下，拥有商流、物流、资金流的大平台会将更加拥有优势。

网易考拉物流团队负责人表示，未来的物流将以客户需求和供应链效率为中心，数据化能力成为必须；仓储模式将发生改变；配送标准也将继续提升。具体而言，比如跨境传统的单品类母仓将越来越少，取而代之的是多层级分仓模式，多种仓库类型互补协作。

“一个超级大脑、一张网的模式也许会先在一些细分领域出现，但其他企业依旧有自己的机会，比如公路货运市场、智能物流园区和基地。一些供应链优化设计、服务能力提升、有优质品牌增值能力客户的物流企业在变革中也有自己的发展空间。”杨达卿说。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)