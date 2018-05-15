原标题：新型代理制或打破书画市场瓶颈

书画市场持续调整，一部分画廊从业者开始探索新型代理制，旨在解决书画市场长期存在的真伪、诚信、价格等诸多问题，期待用新型商业模式挤压行业泡沫，重塑从业者信心，助推书画行业走上可持续发展道路。

传统书画经营模式面临瓶颈

长期以来，由于我国画廊等市场主体发育不充分，缺少标准和规则来形成科学、统一的定价机制，导致有些画家盲目炒作，作品定价与市场严重脱节，泡沫化严重。此外，真假难辨、市场挤兑、定位不清……多种因素使得整个画廊行业经营陷入困境。

书画定价不合理，市场运转就会出问题。一段时间以来，书画价格在画家、画廊和藏家之间形成三方尴尬的局面。北京画家马军介绍，有的画家知道自己的作品价格与市场脱节，但担心购买自己作品的藏家利益受损，不敢也不愿降价；画廊担心自己的客户藏家质疑自身责任心不强，多采取硬撑虚高价格的方法；一些藏家认为书画价格一旦下降，就是自己吃亏，也会千方百计阻挠画廊和画家调整价格。

按照习惯做法，很多书画作品的价格按照画家意愿定价，往往出现“一刀切”的现象，早已被业内诟病。长时间的市场调整，导致目前一些大画廊举步维艰，中小画廊更是难以为继，包括画廊经营者在内的艺术品市场参与者，不少人对现有商业模式感到迷茫。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰说，书画一旦进入市场就具有商品属性，没有强有力的机构和有效的调节机制来约束商品的定价行为，就容易给这个行业市场带来诸多负面影响。

一些研究者认为，只有建立合理的定价机制，构建新型商业模式，才能维护市场的正常运营和稳健发展。

“代理制”在“画都”潍坊落地

潍坊书画市场“买全国、卖全国”局面形成，“全国书画看山东，山东书画看潍坊”已成为业内共识。

潍坊市画廊协会执行会长兼秘书长崔连玉认为，要想让当代书画艺术品市场焕发生机活力，发展代理制将是个很好突破口。

“代理制在国外是一个比较成熟的模式，中国画廊界虽有少数画廊曾经尝试过代理，但是由于种种原因，取得成功的少之又少，且没有可持续性，一定程度上阻碍了画廊界的健康发展，也给广大藏家、艺术家带来了诸多不便。”崔连玉说。

市场深度调整需要新型的、更符合书画市场需求的代理制。北京798“感叹号艺术空间”投资人张宝华认为，新型代理制模式下，画廊应该在展示展览、学术推广、营销等方面承担起更多义务，比如定期召开研讨会，邀请行业内专家、藏家到一起来综合定位市场参考价，然后将实际价格按照这个参考价来进行上下浮动，以此推动作品价位越来越合理。

近年来，潍坊市画廊协会在进行初级代理探索的基础上，结合当前艺术市场和画廊业界的现实状况，总结出了具有相对完善新规则的书画作品代理制。随着惠风斋画廊与某国内一线书法家的成功签约，正式宣告代理制在潍坊落地。

新型代理制或成市场转型“胜负手”

代理制深受业内期待。不少画廊经营主体期待，画廊业界不仅可以通过代理制来制定规范体系，还能让价格更加规范和接地气，从而推动画廊业的发展。

业内普遍认为，推行代理制首先能解决价格问题。画家作品由一家或几家画廊甚至画廊集团代理后，能商定一个比较接地气且相对合理的市场价格。另外，在代理制中，画廊、画家是长期合作的关系，不会过度炒作导致产生泡沫。

代理制有利于规范市场秩序，解决不守信用的问题。代理制模式下画家不能自己定价，而是将作品集中到画廊这一个出口里，画家自身没有卖画的权利。代理制实行后画廊拿到的都是一手货，画家与画廊长期合作，作品都有“身份证”，采用现代技术手段建立登记制度，作品流通渠道更加规范，假画将难有生存空间。

“代理制在产品结构、诚信度、书画出口的对接方面都有优势。”崔连玉认为，代理制能保证各客户群体的收藏需求都得以满足，且作品来源可靠。

代理制有利于培养发育完善的市场主体。代理制下的画廊与画家不单单是经营关系，更是一种合作共赢、共同成长、共担责任义务的既有规则又有精神契约模式的关系。崔连玉说，“在实现新型代理制的基础上，在规范规则制约下，各方责任义务明确，才能促进整个书画市场的良性合理发展”。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)