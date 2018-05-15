国家制造强国建设战略咨询委员会质量品牌发展分组成立

为聚集业内高层次专家，更好地发挥国家制造强国战略咨询委员会（以下简称“战略咨询委”）“参谋”和“智库”作用，服务制造业高质量发展，在工业和信息化部的倡议和支持下，2018年5月11日上午，国家制造强国建设战略咨询委员会质量品牌发展分组成立大会暨论坛在上海召开。中国工程院院长、战略咨询委副主任周济致辞，工业和信息化部副部长罗文出席会议并讲话，上海交通大学校长、质量品牌发展分组副组长林忠钦代表质量品牌发展分组专家进行了发言。

周济在致辞中表示，加强质量品牌建设是制造业高质量发展的必然要求。当前，中国特色新型工业化道路已进入战略攻坚期，将从量的积累、点的突破转向质的飞跃和体系能力的提升，未来制造业的质量品牌建设将处于大有可为的机遇期。质量品牌发展分组成立后，将积极为政府建言献策，做好决策咨询工作。

罗文指出，质量是建设制造强国建设的生命线。当前我国制造业总体质量水平仍然不高，制造业要迈向全球价值链中高端，必须要走以质取胜的发展道路，这关系到我国制造业能否实现从规模速度转向质量效益的战略转型，关系到能否化解人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，关系到我国能否在新一轮国际产业竞争中取得优势地位，意义重大而深远。

罗文强调，质量品牌建设是一项系统性工程，需要从国家战略、法律法规、政府监管、市场环境等多维度入手，久久为功、方得始终。近年来，工业和信息化部坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实推进“中国制造2025”，深入实施消费品工业“三品”战略，开展装备制造业质量品牌提升专项行动，积极谋划原材料工业质量提升三年行动，取得了阶段性成效。

罗文提出，希望质量品牌发展分组能够吃透中央精神，深入领会党中央、国务院对质量品牌工作提出的新任务、新要求，认真学习《中国制造2025》等一系列文件精神；在工作中突出问题导向，要牵住“牛鼻子”，抓住那些全局性、长远性、基础性、前瞻性问题，深入开展调查研究，广泛借鉴国外的先进经验，提出更多高价值的政策意见和建议；关注人才培养，高质量地做好咨询工作。他表示，工业和信息化部将做好保障，积极支持质量品牌发展分组工作，共同推动制造业向高质量发展的战略性转变。

林忠钦介绍了质量品牌发展分组的工作思路，计划在形势分析、前瞻布局、战略规划和政策措施等方面开展系统研究，积极推进国际交流合作。

会议还邀请了国家制造强国建设战略咨询委员会委员、社科院工业经济研究所所长黄群慧，中国检验检测创新联合体主席、国际标准化组织（ISO）原主席张晓刚，中国有色金属行业协会副会长贾明星，钢铁研究总院副院长杜挽生等专家就制造业质量品牌建设发表主题演讲。专家们一致表示，质量品牌发展分组的成立，将为完善制造业高质量发展顶层设计，发挥积极作用。

工信部、国资委等部分国家制造强国建设领导小组成员单位代表，质量品牌发展分组专家委员，部分省（区、市）工业和信息化主管部门质量品牌工作负责同志，相关行业协会、专业技术机构负责人等参加了会议。

(责编：白宇)