智库观察：雄安的教育怎么搞，这些专家谈透了!

近日，2018年雄安新区教育发展工作研讨会在雄安新区召开。会上，来自智库和各大高校，北京、天津、河北重点中小学的专家汇聚一堂，共同探讨新区教育发展的最新思路，谋划新区教育发展的美好明天。正好小智也在现场，就来带大家“探探班”，捞捞干货，一起来为雄安新区教育的未来出谋划策。

研讨会现场（图片由华润集团提供）

王定华：优先发展雄安教育工作

北京外国语大学党委书记兼教育部教师工作司司长王定华认为，雄安的教育工作必须强调发展，发展是关键词、着力点、努力的方向，发展是解决一切矛盾、问题、困难的最主要的抓手。

首先要优先发展，把新区的教育工作摆在优先发展的地位，优先谋划、优先投入、优先促进、优先安排、优先督察。同时要高位化发展和协同发展，新建的学校要高起点、高标准、高质量、高要求，宁缺毋滥，充分调动京津冀和全国的优质资源，来支持雄安的教育发展。

其次是继承发展。雄安这里的人民重视教育，这里的群众耕读传家，也是一片革命的土壤、红色的土壤。这种宝贵的传统必须要继承下来，而且将成为雄安教育的特色。

新区的教育还要协调发展，就是说要促进雄安新区基础教育、职业教育、高等教育共同进步。要对基础教育多看一眼、厚爱一分，把有的数百所中小学切实办好，再把一批优质的中小学引入进来；职业教育以服务为宗旨、以就业为导向、以工学合作为主要模式，采取定单式培养方式；高等教育要按照中央批复的雄安新区发展规划，建好雄安大学，使它作为世界一流大学，并且要发挥好现有的离雄安最近的河北大学的重要作用。

除此之外，还要强调雄安教育的品质发展、内涵发展、国际发展、生态发展、智能发展等方面，希望雄安涌现出更多的教育家，立德树人，瞄准2035，推动雄安新区的教育更好更快发展。

王定华（图片由华润集团提供）

方中雄：创造教育领域的“雄安质量”

教育行业智库——北京教育科学研究院院长方中雄认为，要创造教育领域的“雄安质量”，首先要摆正雄安教育规划的位置，研究雄安整体规划的目标如何在教育领域实现、落地。从上下关系上看，雄安的教育规划要尽快和总规划、国家教育部门的规划衔接起来。从前后关系上看，既要继承又要创新，既要尊重目前新区的教育现实，又要进行新区教育的全方位创新。从内外关系上看，要让新区的教育适应新区的城市定位，与智慧社会、智慧城市建设保持良性互动，形成雄安自己的教育特色。从左右关系上看，要引智、借力，依靠京津冀良好的教育资源弯道超车。

北京市援助雄安新区办学项目逐步落地（图片来自网络）

从教育领域“雄安质量”的标准来看，一是要有世界眼光。今天的时代背景之下，教育的目标越来越强调让孩子学会学习、学会创造，要融通政治学习与非政治学习，融通校内学习与校外学习，融通线上学习与线下学习，融通各个年龄段的学习，创造适合未来的教育。这需要对全部教育问题进行重新的审视，雄安可以做有益的尝试。二是要有国际标准。虽然目前雄安的教育在教育投入和教育产出方面离国际标准比较远，但这一定是个方向，需要巨大的投入和体制机制的改革。三是要有中国特色。教育关乎意识形态问题，应具有本民族、国家的特色。教育的“雄安质量”应该有鲜明中国特色、中国气派，在育人体系上要突出“大、中、小、幼”一体推进，强调社会主义核心价值观和中华传统文化的传承与创新。四是要有高点定位。可以参考“北京教育现代化2035”的规划目标，雄安是北京发展的“一翼”，教育绝不能落后。

雄安现阶段教育的发展与提升必须重点解决四个问题，包括理清各类规划、纲要之间的关系、弥合新区教育发展低基础与高目标之间巨大落差、协调好外来新移民和原住居民教育的供求关系以及分步骤、分段地规划新区的教育发展路径。

申继亮：把握好雄安新区的办学育人方向

教育部教材局资深专家申继亮教授认为，雄安新区教育的提升和发展必须特别强调“立德树人”，在办学方向上不能有偏差。第一，我们必须清楚到底在培养什么人，并不是说我们的学校有钱、学生考分高，我们雄安的教育质量就高，方向就对。雄安新区作为国家的示范区，教育工作必须强化文化认同，强化国家意识，强化政治认同，培养的人才要有对中国文化的自信。

申继亮（图片由华润集团提供）

第二，要把握经济社会发展对人才的需要。雄安未来可能最需要创新型人才和技术技能型人才，这个技术不是过去的技术概念，是需要能够编程、能够调试程序、能够诊断机器是否出问题的高端人才。雄安未来可能还需要复合型人才，不仅懂技术还要懂管理、懂运营。

第三，要把握教育发展的新要求。未来教育的发展方向是公平而有质量的教育，强调内涵和质量，强调人文底蕴、学会学习、健康生活、责任担当、实现创新等核心素养，因为这是管未来一辈子的事情。雄安的教育要向这个方向努力，从起步开始就应该强调核心素养的培养。

申继亮建议，雄安新区的教育教学改革和探索要有问题导向，立足当下，着重强调教育理念的更新。比如，新区的学校目前综合实践课程相对缺乏，素质教育还需要落到实处。同时要因校制宜、学会借力，加强自信，用好各种支持雄安教育的资源，实现跨越式的发展。

(责编：白宇)