统计局：1-4月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%

人民网北京5月15日电 据国家统计局消息，4月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长7.0%；1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%。

4月份，国民经济稳中有进、稳中向好，呈现生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，经济结构优化升级，质量效益持续改善的良好发展态势。

4月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，增速比上月加快1.0个百分点，比上年同月加快0.5个百分点。

1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%。

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