1-4月全国商品房销售面积42192万平米 同比增1.3%

人民网北京5月15日电 据国家统计局网站公布数据显示，1-4月份，商品房销售面积42192万平方米，同比增长1.3%，增速比1-3月份回落2.3个百分点。

从房地产开发投资完成情况看，2018年1-4月份，全国房地产开发投资30592亿元，同比名义增长10.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资21331亿元，增长14.2%，增速提高0.9个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.7%。

1-4月份，东部地区房地产开发投资17181亿元，同比增长11.3%，增速比1-3月份回落0.5个百分点；中部地区投资6604亿元，增长14.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资5980亿元，增长3.2%，增速提高0.3个百分点；东北地区投资827亿元，增长10.7%，增速提高9.4个百分点。

1-4月份，房地产开发企业房屋施工面积664410万平方米，同比增长1.6%，增速比1-3月份提高0.1个百分点。其中，住宅施工面积454589万平方米，增长2.0%。房屋新开工面积51779万平方米，增长7.3%，增速回落2.4个百分点。其中，住宅新开工面积38079万平方米，增长9.4%。房屋竣工面积25151万平方米，下降10.7%，降幅扩大0.6个百分点。其中，住宅竣工面积17338万平方米，下降13.8%。

1-4月份，房地产开发企业土地购置面积5412万平方米，同比下降2.1%，1-3月份为增长0.5%；土地成交价款2391亿元，增长13.6%，增速回落6.7个百分点。

从商品房销售和待售情况看，1-4月份，商品房销售面积42192万平方米，同比增长1.3%，增速比1-3月份回落2.3个百分点。其中，住宅销售面积增长0.4%，办公楼销售面积下降4.3%，商业营业用房销售面积增长7.0%。商品房销售额36222亿元，增长9.0%，增速回落1.4个百分点。其中，住宅销售额增长9.5%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长7.5%。

1-4月份，东部地区商品房销售面积17442万平方米，同比下降9.4%，降幅比1-3月份扩大2.1个百分点；销售额19830亿元，下降1.5%，降幅扩大0.6个百分点。中部地区商品房销售面积11556万平方米，增长13.1%，增速回落1.5个百分点；销售额7550亿元，增长26.0%，增速回落2.2个百分点。西部地区商品房销售面积11596万平方米，增长9.3%，增速回落2.7个百分点；销售额7652亿元，增长25.0%，增速回落4个百分点。东北地区商品房销售面积1598万平方米，增长2.1%，增速回落6.4个百分点；销售额1191亿元，增长20.5%，增速回落6.1个百分点。

4月末，商品房待售面积56687万平方米，比3月末减少642万平方米。其中，住宅待售面积减少645万平方米，办公楼待售面积减少24万平方米，商业营业用房待售面积增加75万平方米。

从房地产开发企业到位资金情况看，1-4月份，房地产开发企业到位资金48192亿元，同比增长2.1%，增速比1-3月份回落1个百分点。其中，国内贷款8637亿元，下降1.6%；利用外资17亿元，下降77.6%；自筹资金14894亿元，增长4.8%；定金及预收款14987亿元，增长8.3%；个人按揭贷款7148亿元，下降6.7%。

4月份，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为101.37，比3月份回落0.13点。

(责编：赵爽、仝宗莉)