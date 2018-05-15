统计局：1-4月全国固定资产投资同比增长7%

人民网北京5月15日电（朱江）据国家统计局网站消息，2018年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）154358亿元，同比增长7%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.52%。其中，民间固定资产投资95449亿元，同比增长8.4%。

分产业看，第一产业投资4591亿元，同比增长16.8%，增速比1-3月份回落7.4个百分点；第二产业投资55960亿元，增长2.5%，增速提高0.5个百分点；第三产业投资93807亿元，增长9.3%，增速回落0.7个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长2.7%，增速比1-3月份提高0.7个百分点；其中，采矿业投资同比下降2%，1-3月份为增长2.5%；制造业投资增长4.8%，增速提高1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降8.4%，降幅收窄0.5个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长12.4%，增速比1-3月份回落0.6个百分点。其中，水利管理业投资增长5.8%，增速回落4.3个百分点；公共设施管理业投资增长10.8%，增速回落2.6个百分点；道路运输业投资增长18.2%，增速回落0.7个百分点；铁路运输业投资下降8.9%，降幅扩大3.8个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长5.7%，增速比1-3月份回落0.3个百分点；中部地区投资增长9.8%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资增长7.2%，增速回落2.2个百分点；东北地区投资增长3.4%，增速提高2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长7.8%，增速比1-3月份回落0.6个百分点；港澳台商投资下降5.6%，降幅收窄2.4个百分点；外商投资下降5.1%，降幅收窄1个百分点。

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