4月全国社会消费品零售总额28542亿元 同比增9.4%

中新网5月15日电 据国家统计局网站消息，2018年4月份，社会消费品零售总额28542亿元，同比名义增长9.4%(扣除价格因素实际增长7.9%，以下除特殊说明外均为名义增长)。其中，限额以上单位消费品零售额11241亿元，增长7.8%。
资料图：民众在超市选购蔬菜。中新社记者 俞靖 摄
2018年1-4月份，社会消费品零售总额118817亿元，同比增长9.7%。其中，限额以上单位消费品零售额46137亿元，增长8.4%。
按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额24528亿元，同比增长9.2%；乡村消费品零售额4014亿元，增长10.6%。1-4月份，城镇消费品零售额101624亿元，同比增长9.6%；乡村消费品零售额17193亿元，增长10.7%。
按消费类型分，4月份，餐饮收入3024亿元，同比增长9.6%；商品零售25517亿元，增长9.4%。1-4月份，餐饮收入12736亿元，同比增长10.1%；商品零售106081亿元，增长9.7%。
在商品零售中，4月份，限额以上单位商品零售10540亿元，同比增长7.8%。1-4月份，限额以上单位商品零售43248亿元，同比增长8.4%。
2018年1-4月份，全国网上零售额25792亿元，同比增长32.4%。其中，实物商品网上零售额19495亿元，增长31.2%，占社会消费品零售总额的比重为16.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长44.9%、28.0%和31.1%。
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