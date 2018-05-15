埃克森美孚与途虎养车强强联手，让养护体验超越想象

2018年5月15日，中国上海埃克森美孚与途虎养车今日在上海签署了战略合作备忘录。未来，双方将结合优势资源，在正品保障、数据共享和技师认证等领域深化合作。作为领先的汽车润滑油品牌和中国汽车养护领导品牌，美孚与途虎养车共同致力为消费者提供更卓越的产品和更优质的车养护服务，引领中国汽车后市场蓬勃发展，让养护体验超越想象。

本次战略合作将基于途虎养车线上线下服务网络，率先面向途虎线下超过400家的途虎养车工场店，为消费者提供便捷的一站式车养护体验。合作内容包括——

埃克森美孚将在途虎养车平台提供正品线上授权，消费者将能便捷且放心地购买到包括美孚1号?和美孚?速霸?在内的正品美孚产品系列。

双方将对平台大数据进行分析交流，进一步挖掘消费痛点、洞察消费者行为、提升精准营销，为消费者提供优质线上服务体验；

埃克森美孚与途虎养车将在技术认证、技师培训等方面将进行合作，协助途虎门店技师提高专业知识与服务技能，最终优化消费者线下服务体验；

此外，双方将共同策划更多线上至线下品牌推广，包括品牌日、产品试用等活动，为消费者提供更多产品体验和与品牌互动的机会。

近年来，互联网和电商平台的迅速发展为汽车养护市场带来了新趋势，消费者在提高车保养意识的同时，也不断寻求新的消费模式和平台以更好地满足自身需求。在过去一年的成功合作中，双方以全面的消费者洞察，制定精准营销策略；凭借途虎养车强大的线上选购平台、门店网络和线下专业养护服务，美孚品牌的产品受到更多消费者的认可与喜爱。根据途虎养车联合腾讯社交广告发布的《2018中国汽车用户线上养护行为报告》中的内容指出，美孚在机油类品牌销量中摘得头名。

在发布仪式上，途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，“途虎养车始终积极拓展供应链上游合作，与美孚的合作将增进双方在产品、技术、服务等多维度的交流，强化途虎自身产品供应服务能力，更将提升消费者在途虎平台购买体验。”

途虎养车作为汽车养护在线领导品牌，始终坚持“正品专业”的经营理念。在消费端，途虎养车联合人保推出“正品保”，并建立溯源机制，彻底杜绝假冒伪劣；在服务端，途虎养率先进行品牌技师认证，建立起标准化、专业化的服务流程。这些举措都使得途虎深受中国消费者信赖。

基于过去的成功合作经验 ，埃克森美孚对未来与途虎养车的合作也是充满信心。埃克森美孚（中国）投资有限公司北亚区电商事业部总经理郑逸清在谈及合作时表示：“埃克森美孚十分重视电商的发展，我们不断聆听消费者的需求，通过与优质平台的协同合作，拓展产品与服务的供应渠道。我们也很乐于将美孚丰富的市场资源与活动和途虎平台分享，围绕我们的体育赛事和与OEM厂商的合作，推出一系列赛事体验、产品试用以及促销活动，为广大车主朋友带来福利。”

作为知名汽车润滑油品牌，美孚秉持“深耕中国”的理念，十分重视广大消费者的需求和市场动向。近年来，埃克森美孚选择与电商平台合作，以高品质产品及多元丰富的推广活动，持续优化用户线上购买体验。

埃克森美孚与途虎养车战略合作的开启，是卓越产品与强大平台的强强联手。双方将基于技术交流、联合认证、大数据分析、正品保证等领域的深度合作，以高质量的产品和服务回馈消费者，更将带动提升汽车后市场养护服务的升级。

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