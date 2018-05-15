统计局：2017年城镇单位就业人员平均工资稳步增长

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资同比实际增长5.0%，非私营单位就业人员年平均工资同比实际增长8.2%。国家统计局人口和就业司首席统计师孟灿文表示，供给侧结构性改革深入推进、经济发展新动能加快成长、企业生产经营环境明显改善带动了全国城镇单位就业人员平均工资继续稳步增长。

数据显示，2017年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元，比上年增长10.0%，增速比上年加快1.1个百分点，扣除物价因素，实际增长8.2%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，与2016年的42833元相比，增加了2928元，同比名义增长6.8%，增速比2016年回落1.4个百分点，扣除物价因素，实际增长5.0%。

孟灿文分析，主要有三方面原因带动了全国城镇单位就业人员平均工资继续稳步增长：第一，企业工资增幅提高是平均工资增长的主要拉动力；第二，供给侧结构性改革推动企业降本增效保证工资较快增长；第三，新动能加快成长推动了产业结构升级，带动了相关行业工资增长。

城镇私营单位就业人员年平均工资分类数据

分四大区域看，城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为50592元、41242元、37723元和34694元，同比名义增长率从高到低依次为中部7.8%、东部6.9%、西部5.6%和东北地区4.5%。最高和最低区域的平均工资水平之比为1.46，比上年扩大0.03。

分行业门类看，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业70415元，科学研究和技术服务业58102元，金融业（主要是各种保险代理、典当行和投资咨询公司）52289元，分别为全国平均水平的1.54倍、1.27倍和1.14倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业34272元，住宿和餐饮业36886元，居民服务、修理和其他服务业38417元，分别为全国平均水平的75%、81%和84%。

从平均工资的增长速度来看，增速最高的三个行业依次为信息传输、软件和信息技术服务业、教育以及农、林、牧、渔业，增长率分别为10.8%、9.5%和9.5%。增速最低的三个行业依次为水利、环境和公共设施管理业、金融业以及采矿业，增长率分别为2.4%、3.8%和4.1%。全部18个行业门类中，有11个行业的平均工资增速高于全国平均水平。

城镇非私营单位就业人员年平均工资分类数据

分行业门类看，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业133150元，金融业122851元，科学研究和技术服务业107815元，分别为全国平均水平的1.79倍、1.65倍和1.45倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业36504元，住宿和餐饮业45751元，居民服务、修理和其他服务业50552元，分别为全国平均水平的49%、62%和68%。最高与最低行业平均工资之比为3.65，与上年相比差距扩大了0.01。

从平均工资的增长速度来看，增速最高的三个行业依次为采矿业、公共管理、社会保障和社会组织以及卫生和社会工作，增长率分别为14.8%、13.3%和12.0%。增速最低的三个行业依次为金融业、住宿餐饮业以及房地产业，增长率分别为4.6%、5.5%和5.8%。全部19个行业门类中，有5个行业的平均工资增速高于全国平均水平。

分登记注册类型看，年平均工资最高的是外商投资企业90064元，是全国平均水平的1.21倍。年平均工资最低的是其他内资单位54417元，为全国平均水平的73%。

(责编：杨曦、仝宗莉)