银联商务智能终端定制点餐系统带来全新就餐体验

伴随着移动互联网技术的深入运用，智慧化点餐和移动支付等正在为餐馆业的服务模式带来越来越多的变化。近日，国内综合支付和信息服务巨头银联商务打造的智慧点餐系统陆续在“中国十大餐饮品牌企业”之一的大惠集团旗下多家餐饮门店上线，服务员只需使用“全民付”智能终端就能为顾客提供桌边点餐、综合支付、优惠核销、扫码开票等一条龙服务，一台小小的POS终端，不仅为餐饮企业大幅提高了服务和管理效率，更为“吃货们”带来了时髦的智慧化优质就餐体验。

在大惠集团旗下的“南京大牌档”店内，笔者注意到，这台“银商蓝”色的“全民付”智能终端已成为服务员们不离手的“神器”：顾客就座后，服务员在“全民付”智能终端上输入桌台号，就可以在桌边为顾客掌上点餐和下单；当顾客用完餐，服务员还可以在智能终端上查询点单明细及账单金额，并可直接使用智能终端收款，无论是传统银行卡支付，时下流行的云闪付、扫码支付、NFC支付等各类新兴移动支付方式，以及大惠集团的储值卡都能一站式轻松受理，为顾客免去到收银台排队结账的烦恼；顾客完成付款后，服务员第一时间就能通过智能终端自动翻桌，告别以往手动处理结账状态后才可进行翻桌的弊端，大大提高餐馆的接待量。

如果顾客需要开具发票，服务员还可以直接使用“全民付”智能终端上的“E开票”电子开票功能，为顾客打印发票提取小票；顾客只需用手机扫描小票上的二维码，在线填写发票抬头，甚至不必填写纳税人识别号等其他信息即可快速申请电子发票，不仅满足了顾客的开票需要，更为商户提升了开票效率。

对于吃货们来说，如果买完单才想起没有使用优惠券无疑倍感“扼腕痛惜”，如今顾客只需根据服务员的提醒，在支付时出示该餐馆的电子会员卡，服务员使用“全民付”智能终端扫描会员卡即可自动显示该会员享有的所有现金券、满减券、菜品券等优惠信息，并在支付时一次性完成核销和结算，让每个顾客不错过任何优惠，极大增强了顾客与餐饮门店间的粘性。

凭借“支付+”智慧点餐解决方案，银联商务“全民付”智能终端正成为各餐饮企业向互联网化轻运营的优良抓手，助其实现从服务前端至管理后端的智能化、数字化管控，以快捷的信息化管理实现降本增收、服务增效，提升市场竞争力。

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