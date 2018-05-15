数字时代首份中国企业财资管理白皮书将发布

历经改革开放四十年澎湃激荡的发展，中国企业掌控的财务资源和金融资源数以万亿计，毋庸置疑企业财资管理的重要性日益凸显。中国经济从高速发展阶段转向高质量发展阶段，以资源驱动的粗放型发展模式已然淘汰，企业财资管理者面对的是如何优化资源配置与高效整合的挑战。同时，数字化时代企业商业模式迭代创新、数字经济体林立、生态圈之间竞争成为常态，大家开始关注是什么样的企业、什么样的管理能够跨越工业时代的管理极致，重新定义资源组织的规模和管理的效率——更少的精英却能够驾驭如此庞大的组织、构建起强大的自金融平台、管理着天量的资源并能够灵活配置。然而，中国大部分企业的财资管理仍显传统，偏重于运营层面的支付结算、流动性管理和融资管理等，未能充分发挥价值。

为准确把握中国企业财资管理发展趋势，深入了解企业CFO和财资部门在管理过程中的痛点和难点，挖掘针对银行财资管理业务的需求，近半年来招商银行联合世界知名的专业服务公司安永开展了与十六位中国行业领袖企业CFO的深度对话，并开展覆盖近400家企业的大规模调研工作。

借助安永针对企业财资管理方面的专业分析方法和工具，招商银行与安永一同对一手访谈资料、调研结果和数据进行专业分析、归纳，提炼鲜明专业的观点及其论据，编写了《2018中国企业财资管理行业白皮书》，深度挖掘财资管理转型的四大驱动力，定义了数字化时代企业财资管理的价值定位和丰富职能；与此同时，白皮书创造性地提出了实现企业财资管理价值重塑的财资敏捷力五大核心能力模型，指引了企业建设数字化财资管理的方向。在此基础上，白皮书还探讨了商业银行、金融科技公司在面对企业财资管理的趋势和能力构建诉求下的赋能方向。

作为数字化时代下中国市场企业财资管理的第一份系统性研究报告，《白皮书》在调研、分析和编写过程中引起了财资管理领域的较大反响和广泛关注。5月21日，招商银行将与安永在上海雅居乐万豪酒店进行《2018中国企业财资管理白皮书——数字化时代的价值重塑》的联合发布。 据悉，招商银行总行党委委员兼公司金融事业部总裁施顺华先生和安永大中华区金融服务首席合伙人陈凯先生将莅临现场，会议同时邀请了招商银行首席经济学家丁安华博士、安永大中华区金融服务战略咨询领导合伙人张挺先生出席会议并发表演讲，与会的嘉宾包括招商银行数十位财资战略核心客户的高管及各大主流财经媒体，届时，招行也将发布其针对核心战略企业的财资管理服务方案。

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