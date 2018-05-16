包装材料上涨导致啤酒白酒集体涨价

原标题：纸板涨价，殃及池“酒”

这波纸张涨价已在影响消费终端。

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涨价！又是涨价！金立成“啪”地一声把手机重重扣在办公桌上，这已经是他5月份以来收到的第11张成品纸调价通知。“看都不想看！”他扒了扒头发，显得有些烦躁，“一面是上头客户卡着我两百万货款不付，一面是纸厂三天两头涨价，你说我能怎么办？”

进入5月份，全国范围内造纸厂相继涨价，包括白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种价格全面上调。据媒体统计，从5月1日到4日，仅短短4天，全国就有32家纸厂宣布涨价，涨价幅度在每吨100元到300元不等。

实际上，从2016年年末开始，成品纸市场逐步开始了一场不动声色的涨价潮，一开始只集中在行业上下游，除了金立成这样的印刷厂老板，老百姓几乎感受不到变化。而今年情况明显不同，这场刮了两年的风终于积蓄了足够的力量，开始影响我们的日常生活。

泸州老窖提价15%，各种啤酒集体涨价

原因竟然都是包装材料上涨

5月9日，泸州老窖博大酒业营销有限公司发布恢复接收总经销产品订单的通知，随之而来的是结算价提高15%的消息，而给出的涨价理由是——包装材料成本上升。

此前，全球最大啤酒企业百威英博旗下的百威啤酒500毫升装的批价由57元/件提至85元/件，涨幅近50%。哈尔滨啤酒、雪花啤酒、青岛啤酒都先后提价，给出的理由无一例外都是：包装材料价格上涨，生产成本增加。

这是今年来，啤酒企业第一次集体涨价。

纸板涨价，殃及池“酒”。

另一波众所周知的涨价是食品行业，此前就有多家媒体报道，达利食品的好吃点系列已经有过两次提价，涨幅超过10%；沃隆每日坚果也从1月1日起，对系列产品价格上调3%~5%；康师傅不仅提高了饮品零售价，方便面价格也同步提升，袋面价格从48元/箱调为50元/箱，桶面从39元/件调为40元/件，提价幅度在3%~4%左右……理由也很一致：因为原材料、包材成本的增加。

另一食品行业龙头企业旺旺集团则表示，受纸箱等原材料采购成本的上升影响，集团上半年毛利率为44.5%，同比下降3.3%。

无论是酒类、饮料还是食品行业，都受到了纸板、包材涨价的影响。

有业内人士预测，涨价的现象将会蔓延至更多行业或企业，其中快递、旅游和航空等是最有可能涨价的。

纸企被淘汰过半，供需矛盾凸显

造纸行业坐上急速回暖的过山车

与之相对的是纸厂财报数据一片向好：晨鸣纸业在2018年第一季度实现营业收入72.42亿元，同比增长15.42%；理文纸业受到2017年纸价上涨的影响，公司全年实现收入258.37亿港元，同比增加40.86%；太阳纸业在2018年一季报归母公司所有者净利润6.17亿，同比增长42.91%。

这波持续涨价，被造纸行业视为近十年来，国内纸业市场的一次急速回暖。

数位接受钱报记者采访的业内人士都表示，涨价是意料中之事，但价格波动如此明显，多少有些意外。

“我们造纸厂，投资很大，却利薄如纸。”嘉兴一家造纸公司老总周敏正享受着近六七年来最为忙碌的日子，每天都盯着价格波动伺机而动。因为下游用纸企业对原纸的需求量越来越大，周敏用“抢纸”来形容目前的市场。

以往，周敏和员工对于纸张价格的涨跌，几乎没有太多研究，因为比如包装用纸，一年到头的浮动幅度很小，每吨不过20~50元之间的浮动。

“但我们现在每天一早要开会，确定卖纸价格；晚上开会，商议废纸的收购价格。再加上其他的事情和会，连轴转。”周敏说，过去几乎不需应对这么频繁变换的市场价格，“近期无论是原纸出售还是废纸收购，价格波动的规律就是没有规律。”

但不管如何，借助这波涨价之势，周敏的公司效益越来越好了。例如一种包装用纸，即便对外价格高达5350元/吨，每天800吨的产量，依旧处于日日光的状态，而去年三月，它的价格也不过2500元/吨，“反正从今年5月初开始，每天一个价。”

到底是什么原因引发了这场价格波动？浙江省造纸行业协会常务副理事长兼秘书长陆文荣对此分析颇深。

他告诉钱报记者，上世纪九十年代，浙江就是产品出口大省，因此对包装纸需求量很大，浙江纸板厂以及包装用纸就突飞猛进地发展起来。到本世纪初开始，生产例如白板纸、箱板纸、瓦楞纸等包装用纸的大型纸机都是进口为主，所以一些小的纸企就被淘汰了。

事实上，2011年之前，因为大的产能还没上来，很多纸企的效益还可以，比如当时造纸企业比较集中的富阳，有些用纸公司就是直接拿着现金在造纸厂门口提货。但自那以后到2016年前，随着国内一些纸业巨头在各省布局完毕，市场逐步显现产能过剩。纸企的日子开始难过。

“近年来我省一直坚持转型升级提升改造，很多地方五万吨以下的造纸生产线都被淘汰，原本五百多家纸企现在剩下两百多家，企业集中度越来越高，大厂越来越多。”陆文荣说，油、煤、气等大宗材料不断涨价，环境保护要求在这几年不断强化，废纸进口量被严格限制，北方大量低效能纸企被关停，造成供需矛盾凸显，成为刺激纸业市场的关键因素，“而少数大型纸企，也已经有了定价权。”

直到2016年第四季度开始，造纸行业的这波涨幅行情开始显现。周敏正是亲历者——2016年底他开始感受到造纸行业的复苏，其间纸价虽偶有跌幅，但几乎完全被堙没在造纸行业走势看涨的大行情中。前几年欠下的债，都因为这波行情一扫而光。

纸一涨，餐巾纸、快递盒都会涨

最后买单的还是消费者

陆文荣告诉记者，仅是2017年，全省造纸企业总产量1921万吨，总产值高达66.67亿元。而2015年，我省年总产值却只有二十多亿元。

造纸行业的回暖复苏，以及价格激涨，带动了整条产业链的波动。

“近年来对外贸易开始升温，包装需求量逐渐增加。其中涨幅最明显的便是包装用纸和印刷用纸。”陆文荣说，另一个比较贴近民众生活的就是快递行业的急速发展，令包装纸盒的用量以及价格相应增加。

钱报记者在走访了杭城几个快递点后，一些快递员表示，快递涨价最为明显的就是从2017年下半年开始的。

陆文荣也介绍，浙江既是造纸大省又是用纸大省，每年年底都是包装纸的交易高峰期。当时各大快递公司几乎同时涨价，除了人工和物流成本外，对外宣称的另一个涨价重要原因就是纸盒成本上升。

记者查询到相关信息显示，2017年9月，国内最大瓦楞纸箱原纸企业玖龙纸业宣布提高瓦楞纸箱原纸的价格。据当时统计显示，那年瓦楞原纸的价格上涨了七成左右。由此带来的结果是，一个纸箱售价因此涨价0.2至0.5元不等。

家用纸巾亦在涨价之列，在某超市负责日用纸品货台的工作人员表示，涨幅不大，很多消费者感受并不深。

陆文荣说，涨价如此，下游加工企业也没有办法，只能接受，因为必须要用。但最终为此买单的，还是消费者，“不过目前看，应该已经处于供需相对平衡的状态。”

（应采访对象要求，相关企业人员均为化名）

(责编：冯粒、袁勃)