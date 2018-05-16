原标题：炒股不如炒纸，真这么赚钱吗

新华社

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企业收到的调价通知。

詹丽华 摄

最近，做纸张生意的圈子里流传一句话：炒股不如炒纸。但是，想要在这波涨价潮中分一杯羹，并不容易。

许勇君（化名），从事纸张中间贸易20多年，做的就是从各家纸厂拿货分销给下游生产企业的生意，业内管他这样的叫“二盘商”。最近这两年用许勇君的话来说，“是生意最好做的时候，也是最难做的时候”。

好做，因为只要手里有纸就不怕卖不出去；难做，因为手里有钱也不一定拿得到纸。

许勇君向钱报记者讲述了他最近买纸卖纸遇到的故事。

以前拿货靠脸，现在靠抢

我主要做白卡纸，就是那种用来做名片、请柬、喜糖袋的纸张，从2016年底到现在，整体价格涨了50%~60%，是近10年来最好的一波行情。按理说，五六月份是(纸张生意)淡季，九月份以后才是旺季，但这段时间纸厂调价的通知几乎没有断过。做了20年纸张生意，这样的情况我还是第一次碰上。

以前涨价行情也有，一般持续几个月多多少少就会回落，这次已经持续了近两年，几乎只涨不跌。

你说生意难做吧，去年一年我轻轻松松就挣了两三百万。赚得不算多，因为我没有吃库存。人家有仓库囤货的，多囤一天都是躺着挣钱，多囤半个月就抵我周转一次的利润。你说生意好做吧，我基本上每周都能收到纸厂涨价的通知，多的时候一周涨三次，有钱都不一定能拿到货。

抢货抢到什么程度？

这么说吧，以前我们拿货基本“刷脸”，老客户打个招呼，提前说好要多少量，发货的时候再交30%货款，甚至纸厂先给你垫付，一两个月内结清都可以。现在不行，你提前付30%甚至50%的货款都拿不到货，必须一手交钱一手提货。有的二盘商想卡节点，踩着纸厂调价前夜交定金，你以为自己很稳了，结果要货的订单量早超过供货量了，等轮到发你的货，这价格又涨了。所以我们现在拿货都是全款，不是全款根本抢不到纸。

杭州“二盘商”跑山东租生产线

纸张原材料涨价，普通消费者感受似乎不明显，实际上拿我们每天要用的卫生纸等生活用品纸来说，零售价也涨了一两毛，只是我们平时不太留意。从利基数来说，这个涨幅也不小。

最明显的证据是财报，你看去年各家纸厂的报表，利润都非常高。业内也有人将这波涨价的始作俑者归于纸厂，希望国家出手调控，我是很赞同，在商言商，纸厂最多只是顺势而为。前几年，纸厂利润薄如纸的时候也没有人为他们叫屈，这两年让他们赚一点也正常。如果一门生意只赔钱，还有谁会做？实际上，从2016年下半年开始，几乎所有大宗商品都在涨价，纸张只是其中之一，因为之前实在太疲软了，所以一爆发就显得有点“不可收拾”。

其实前段时间，杭州有“二盘商”已经搭伙去山东中小纸厂租生产线，自己生产纸张了。中小纸厂的产能没那么大，他们出租生产线、提供纸浆渠道，二盘商自己生产、自己分销，这样做虽然纸张的品种和规格选择比较少，但纸张价格自己能控制，相对比较稳定，不用老看别人的脸色，也是没有办法中的办法。

身边的朋友，一拨卖设备，一拨减库存

这波涨价行情会不会继续？这几天我们也在讨论，我个人是不看好的，因为市场的供求链已经在发生变化。

我身边的朋友分成两拨。一拨做印刷生意的，从去年开始已经在陆陆续续卖设备了，他们接的多是国外订单，全球竞标，成本上涨是你的问题，甲方可不会因此接受你的报价，而且国外纸张原材料并未大幅涨价，也就是说同样的订单，你的竞争对手接了能赚，而你多做一单就多亏一笔，不接，老客户跑单，一样是自断后路。印刷厂的需求量减少，涨价也后继无力吧。另一拨，跟我一样做纸张生意的，去年囤货狠赚过一笔的，今年也不敢多囤了。

我刚租了一个2000多平方米的仓库，最近白卡纸价格稍微跌了点，囤的货钱没赚到，反而亏了20万。不过下一笔订单我订了国外纸厂的货，因为现在市场上白卡纸的价格已经倒挂了，从国外进口的白卡纸哪怕加上关税等其他杂七杂八的费用，最后的成本也比国内纸厂拿货便宜20%左右，唯一的缺点是需要自己再做分切。像我这样薄利多销的，还是快进快出好，资金多周转一次，最后的利润跟他们做囤货的其实也相差不大，风险还小。

纸张价格波动，废纸也跟着涨

有老人问了废纸收购价还不舍得卖

纸张价格波动，也影响了原材料——废纸的价格。

老张在杭城收废品已经超过十年。她每天早上五点半和丈夫一起到机场路和同协路交叉口周边几个小区收购废品，或者从其他收废品人那里收。其中，废纸盒是他的近期的主要收购目标。

到了傍晚，他们会把从各个渠道收集来的大量纸板箱集中在一起，用自来水将之泼湿，一方面是为了便于折叠打包，另一方面届时未干的水分还是能有点增重的效果。“我们不泼，废品站也会泼。”老张辩解说。

废纸是造纸业的重要原料。

这十年里，废纸收购价几乎呈现一个“U”字型——2008年前后，从一个家庭处收购的废纸价格曾达到过1元多一斤，随后逐年下降，最低点跌到2毛钱一斤。但2016年以来，废纸收购的价格又开始逐步上升，现在从家庭收购的废纸价格每斤超过9毛，而他们卖给废品收购站的价格，也已经回升到1.2元左右一斤。老张的同行，一直在屏风街附近收购废品的骆大姐也有同感，她说今年的废纸收购价格，已经逼近十来年前的最高值。

这两年废纸走俏，最明显的变化就是，他们从家庭住户那边收购价才两三毛一斤时，很多家庭都懒得卖，废品买卖人自己也嫌费劲，“现在不一样了，很多家庭都攒着纸板箱，家里有老人的，问了价格后有时还不肯卖。有些小区物业还因为保洁人员争抢纸板箱，下了规定不准收集小区内废纸板箱，否则罚款”。

这波废纸收购涨价，确实是因为纸业市场的回暖。造纸业需要废纸作为原材料，进口废纸又被限制，所以像老张这样的废品买卖人，在此波涨动中受益。

老张觉得，这还跟现在网购发达有关，以前快递行业还没现在这么发达，很多家庭的废纸板“产量”并不高，现在一个小区收下来，不得了的。

对造纸企业来说，成本确实高了。嘉兴一家造纸企业的负责人说，2015年废纸收购价不过900元一吨，现在呢，3300元，有时我们原纸出厂价格还不到3000元。他说，现在造纸企业收废纸是最头疼的活。

(责编：冯粒、袁勃)