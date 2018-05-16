原标题：国内车市前四月产量同比结束下降 中汽协：产销同比增幅重回两位数

国内车市前四月产量同比结束下降

中汽协：产销同比增幅重回两位数

中国汽车工业协会日前公布的数据显示，4月份，汽车产销环比有所下降，同比增长较快。1月至4月，汽车产量同比结束下降，呈小幅增长，销量增速有所提升。

数据显示，4月份，汽车生产239.74万辆，环比下降8.79%，同比增长12.27%；销售231.86万辆，环比下降12.71%，同比增长11.47%。其中，乘用车生产199.98万辆，环比下降9.06%，同比增长12.17%；销售191.44万辆，环比下降11.72%，同比增长11.16%。1月至4月，汽车产销941.98万辆和950.12万辆，同比增长1.78%和4.78%。

其中，乘用车4月份总产量为199.98万辆，环比下降9.06%，同比增长12.17%；总销量为191.44万辆，环比下降11.72%，同比增长11.16%。当月销量排名前十的车企分别是上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，这十家企业4月共销售汽车205.42万辆，占当月汽车销售总量的88.60%。商用车4月份累计产量为39.76万辆，环比下降7.39%，同比增长12.80%；累计销量为40.42万辆，环比下降17.12%，同比增长12.99%。

1-4月，中国汽车累计总产销分别实现了941.98万辆和950.12万辆，同比分别增长1.78%和4.78%。其中乘用车今年总产销分别为796.87万辆和801.14万辆，同比分别增长1%和4.45%； 商用车累计总产销分别为145.11万辆和148.99万辆，同比分别增长6.35%和6.56%。

4月份，在乘用车市场四大细分领域——轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车中，产量方面仅交叉型乘用车环比出现了小幅增长，但与去年同期相比，轿车和SUV增幅较明显，反而交叉型乘用车出现了较大幅度的下滑。销量方面，4月份上述四大细分市场环比齐跌，其中MPV跌幅最大，高达22%；不过相较于去年同期，轿车和SUV表现都比较乐观。

SUV方面，4月份产销量分别为86.81万辆和81万辆，环比分别下降13.05%和12.08%，同比分别增长18.29%和18.34%。其中SUV销量排名前十的车企分别是：吉利控股、长城汽车、上汽通用五菱、长安汽车、上汽大众、东风有限（本部）、上汽通用、上汽股份、广汽乘用车和北京现代，这10家企业4月份共计销售SUV45.78万辆，占SUV销售总量的56.53%。今年前4个月，SUV车型累计产量达353.98万辆，同比增长9.63%；累计销量为346.54万辆，同比增长12.86%。

MPV方面，上月产销分别达成13.73万辆和13.71万辆，环比分别下降18.94%和22.27%，同比分别下降7.89%和4.62%，市场表现不甚乐观。1~4月，MPV产销总量分别达60.02万辆和61.36万辆，同比分别下降14.71%和11.98%。

至于交叉型乘用车，4月份产销分别实现了3.97万辆和3.90万辆，环比3月份，产量增长7.68%，销量下降12.41%；与去年同期相比，则是产销双跌，降幅分别达20.81%和30.71%。今年前4个月，交叉型乘用车产销分别完成了13.08万辆和14.18万辆，同比分别下降32.95%和36.92%。

此外，新能源车继续保持高速增长。4月，新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长117.7%和138.4%。其中，纯电动汽车产销分别完成6.4万辆和6.5万辆，比上年同期分别增长111.5%和126.8%。1月至4月，新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆，比上年同期分别增长142.4%和149.2%。其中纯电动汽车产销分别完成17.2万辆和16.8万辆，比上年同期分别增长120.6%和130.5%。

数据显示，1-4月，中国品牌乘用车累计销量达356.39万辆，同比增长3.20%，占乘用车销售总量的44.49%。其他几大系别，德系品牌、日系品牌、美系品牌、韩系品牌和法系品牌今年分别销售乘用车166.78万辆、135.30万辆、88.12万辆、34.79万辆和13.80万辆，分别占乘用车销售总量的20.82%、16.89%、11%、4.34%和1.72%。与2017年同期相比，美系品牌销量略有下降，其他外国品牌则呈小幅增长。（周侃）

(责编：杨曦、李栋)