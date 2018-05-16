原标题：2017年平均工资出炉 IT业超13万元居首

2017年平均工资数据出炉，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元，私营单位为45761元。分行业看，IT业平均工资水平突破13万元为最高，连续两年超过金融业，位列各行业门类首位。

资料图。中新网记者 李金磊 摄

IT业年平均工资破13万元居首

在2016年首次超过金融业后，IT业平均工资水平在2017年继续力压金融业，占据各行业平均工资水平的首位。

数据显示，城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资达到133150元，比上年增长8.7%；位居次席的金融业年平均工资为122851元，比上年增长4.6%，这一增速在各行业中最低。

为什么IT业工资水平“高歌猛进”，而一向被视为“高富帅”的金融业则增长乏力？

中国劳动学会副会长苏海南对中新网记者表示，一方面，IT业属于高新技术行业，符合经济转型升级的方向，相关人才相对来说供不应求，因而其工资水平和增速能保持较快增长；另一方面，金融业近两年来处于整顿和调整之中，业绩总体不太理想。总体来看，IT业工资超金融业是一种好的变化，凸显了收入分配重点转移到高新技术和实体经济中的正确导向。

国家统计局人口和就业司首席统计师孟灿文认为，新动能加快成长推动了产业结构升级。2017年，以互联网和相关服务为代表的现代新兴服务业增速明显快于传统服务业，相关行业工资增长也反映了这一格局的变化。

非私营单位平均工资远高于私营单位

从工资水平看，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元，实际增长8.2%；城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，实际增长5.0%。

也就是说，非私营单位就业人员年平均工资比私营单位高出了逾2.8万元。可见，私营和非私营单位之间的工资差距依然明显。

为何两者工资水平差距较大？苏海南分析，非私营单位包括国企、外企等，大中型企业居多，效益比较好，而私营企业多数是劳动密集型中小企业，劳动生产率低于非私营企业，劳动者工资正常增长机制又大都没有完全建立健全，劳动者议价能力也不强，导致工资水平明显低于前者。

去产能行业工资增幅超过全国平均水平

除了要看工资绝对水平外，还要看工资的增长趋势，那么，哪些行业的工资增长较快呢？数据显示，在非私营单位中，增速最高的三个行业依次为采矿业、公共管理、社会保障和社会组织以及卫生和社会工作，增长率分别为14.8%、13.3%和12.0%。

在私营单位中，增速最高的三个行业依次为信息传输、软件和信息技术服务业、教育以及农、林、牧、渔业，增长率分别为10.8%、9.5%和9.5%。

为什么采矿业的平均工资增速最高呢？孟灿文表示，随着供给侧结构性改革持续推进和新旧动能加快转换，相关行业工资增长出现了明显变化。以城镇非私营单位为例，去产能行业工资增幅大大超过全国平均水平。

孟灿文举例称，由于煤炭、钢铁去产能改善了供需关系，2017年这两个行业企业效益分别比上年增长2.9倍和1.8倍，许多企业不仅发放了当年绩效奖金，也补发了上年欠发的工资和奖金。2017年煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业平均工资分别增长16.3%和15.7%，增速比上年分别提高16.1和8.3个百分点，比全国平均水平分别高出6.3和5.7个百分点。(记者 李金磊)

(责编：杨曦、李栋)