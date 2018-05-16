原标题：汽车流通链通了：二手车限迁解禁、报废将有新规

原标题：买车不必去4S店、二手车限迁解禁、报废将有新规

汽车流通链 通了（聚焦供给侧改革）

“现在买车不仅更方便，选择也更多。”山东济南某银行职员肖璐想要买一辆汽车。买新车，不再是只能到4S店，也可以找其他经销商；“限迁”取消后，买卖二手车都更便利了；还能选择平行进口汽车，同样的车型比国内4S店便宜不少。

商务部数据显示，2017年我国汽车销售达到2887.9万辆，同比增长3%，连续9年蝉联世界第一。2017年限额以上单位汽车类商品零售额占限额以上社会消费品零售额的26.3%。我国汽车流通领域供给侧改革正深入推进。

生产商逼迫经销商多拿现车导致新车库存增加等问题逐步缓解

销售汽车不再必需汽车品牌商授权。供应商可以通过多种方式进行销售，经销商可以同时经营多个品牌产品，消费者可以从多种渠道购买汽车、享受服务……去年7月1日起《汽车销售管理办法》（以下简称办法）实施，替代2005年开始实施的《汽车品牌销售管理实施办法》（以下简称老办法）。办法最大的亮点，是打破了新车销售的种种套路。

“办法释放了打破品牌垄断、充分市场竞争、创新流通模式的信号。”商务部市场体系建设司政策处处长肖荣臣介绍，实施以来，从数据上看，汽车主机厂和经销商的矛盾有缓解趋势。

老办法对汽车销售实行授权管理，由于竞争不充分，生产商和经销商的平等关系逐渐失衡，生产商常干涉经销商的经营，一些生产商逼着经销商多拿现车，导致经销商的库存量越来越大。这一问题正逐步缓解。截至去年底，汽车经销商库存预警连续5个月在荣枯线以下。

新车销售打破4S店垄断的同时，平行进口试点也取得实效。去年，商务部指导试点地区加快复制推广“一平台四体系”等成熟经验。2017年，平行进口试点企业汽车进口数量达13.6万辆，同比增长109%，车型超过180个，其中50多个车型是传统授权渠道不组织进口的，这有效满足了多样化、多层次消费需求。今年1月，商务部等8部门发文，新增内蒙古满洲里口岸、江苏张家港保税港区、河南郑州铁路口岸等8个试点地区。

各地均发文取消二手车限迁，将全面修订《二手车流通管理办法》

2月15日，新疆正式取消全区的二手车限迁政策。至此，各省份均已发文取消了二手车限迁。目前，除黄标车以外，二手车均可自由迁入京津冀、长三角、珠三角以外省份。

其实，早在2016年出台的《关于促进二手车便利交易的若干意见》就要求：2016年5月底前，除京津冀、长三角、珠三角等重点区域城市外，各地应无条件取消二手车限迁政策。然而，大部分地区没有按照取消二手车限迁的最后期限采取实际行动。

“想要活跃二手车市场，必须先清除限迁这个拦路虎。”肖荣臣说，2017年以来，商务部会同相关部门明确标准，推动各地按要求全面取消二手车限迁政策。

数据显示，2017年我国二手车交易量1240.09万辆，同比增速达到19.33%，交易额8092.72亿元，同比增长34%。我国二手车市场还有巨大空间。目前，全国汽车保有量约为2.17亿辆，每年新增新车超过2800万辆。但二手车市场信息不透明，使一些消费者在购买二手车的过程中经常遭遇“瞒报维修记录”“修改行驶里程”等各种问题。

目前，全国汽车流通信息管理系统已经建立，把新车、二手车、报废汽车纳入统一平台管理。今年，商务部将重点推动与公安、交通等相关部门的互联互通工作，加快推动建立覆盖生产、销售、登记、检验、保养、维修、保险、报废等汽车全生命周期的信息体系。今年，将全面修订《二手车流通管理办法》，更好地活跃二手车市场。

汽车报废新规将出台，瞄定残值、回收价格、回收利用率“三低”

“报废车环节作为一个末端环节，要保持汽车流通全链条顺畅。”肖荣臣说，只有老旧车正常淘汰，才能让整个汽车市场活跃起来，进一步带动汽车维修、金融、保险等相关服务业发展。

当前执行的《报废汽车回收管理办法》从2001年实施，主要针对当时拼装车泛滥而制订，对汽车报废行业实行准入制度。但近十几年来，私家车迅猛增长，报废车辆的整体情况远好于2001年，而拼装车状况已发生根本性改观。同时，现行办法不利于资源再利用，导致报废汽车残值低、回收价格低、回收利用率低。

为加快拆解行业管理改革，新的《报废汽车回收管理办法》正加快研究制订。一是取消报废汽车企业的总量控制合理规划布局的要求，实行先照后证的制度。这有利于引入先进的技术力量和商业模式，淘汰落后产能和僵尸企业，推动行业转型升级发展。二是允许旧件进入流通领域，发展绿色汽车消费。三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属价格计价的规定，改为市场主体自主协商定价。

“汽车报废新规出台后，以新车、二手车、平行进口汽车、老旧车等为关键节点的汽车全流通链条的改革，将从政策层面更好推动汽车流通领域供给侧改革。”肖荣臣说。（记者 王珂）

(责编：杨曦、李栋)