原标题：新版钢铁发展指导意见或年底出台 去杠杆将是重点

新版钢铁发展指导意见或年底出台

去杠杆、推进兼并重组将是下一步重点

资料图：炼钢厂 李南轩 摄

《经济参考报》记者获悉，我国相关部门正研究新阶段下钢铁产业发展指导意见。该指导意见将由发改委、工信部等部门牵头，相关协会配合制定，预计最快今年年底下发。

权威人士透露，一方面，整体经济结构发生调整，另一方面，粗钢产能发生变化，促使行业供需矛盾发生改变，因此，亟须研究新经济环境下钢铁行业未来的发展方向。

全联冶金商会会长张志祥表示，随着今年继续压减3000万吨产能，钢铁行业将提前完成此前《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》中提出的压减1亿-1.5亿吨的去产能目标。

张志祥说，钢铁行业面临的发展环境与三年前早已不可同日而语，供需水平从此前的严重过剩转为相对平衡，企业经营效益从微利到实现合理利润水平，行业从脱困阶段转向高质量发展阶段。

自2016年全力攻坚去产能以来，中国钢铁仅2016年当年就完成去产能6500万吨，随后的2017年完成去产能5500万吨，同时，全面围剿“地条钢”行动，直接清除产能1.4亿吨。这意味着，若2018完成3000万吨的目标，钢铁行业去产能总量将达近3亿吨。

“近两年粗钢产能压减幅度超过20%，产能利用率也从2015年的70%左右提高至2017年的80%，基本进入合理区间。”张志祥说。冶金工业规划研究院此前数据显示，因国内宏观经济形势和主要下游用钢行业发展明显好于预期，2017年中国钢材实际总消费量7.25亿吨，同比增长7.7%，较我国同年粗钢产量8.32亿吨相比基本处于平衡。

但值得注意的是，2018年以来，钢企扩产能冲动现象明显。中钢协数据显示，今年1季度全国生产粗钢2.12亿吨，同比增长5.4%，平均日产粗钢235.72万吨，是历史同期最高值。

“需坚定不移化解过剩产能，态度坚决严防‘地条钢’死灰复燃、严禁新增产能，实施产能置换。”中国钢铁工业协会秘书长刘振江表示，2018年钢企在利润驱动下，粗钢产量增长过快，将加大市场下行压力。

据了解，除巩固去产能成果外，去杠杆、防范资金风险；加速钢企兼并重组，进一步提高集中度；废钢铁产业发展、钢材高质量发展等方面或是新版指导意见的重点。

“相关部门正进一步研究推进企业兼并重组的办法。”张志祥表示，钢铁行业需加大资源整合力度，减少和避免同质化竞争，推动企业兼并重组，形成若干个生产规模更大的钢铁集团，进一步提高产业集中度。

张志祥说，例如，支持有条件的企业实施跨地区、跨所有制兼并重组，也有可能在金融政策、企业用地方面给予一定支持。

多措并举加快钢铁企业去杠杆，防范资金风险也是未来重要方面。张志祥表示，全国工商联副主席徐乐江此前到商会调研时指出，紧跟中央防范金融风险的部署，主动降低杠杆率，降低钢企负债率。

在近日中钢协召开的“钢铁行业财务工作座谈会”上，刘振江也表示，我们处于结构调整期，产能结构已通过去产能明显改观，但其他结构性的问题仍有待逐步解决。其中重要一点便是资本结构矛盾突出，资产负债率高，造成财务负担重。

刘振江说，钢铁行业目标是经过3-5年的努力，平均资产负债率降到60%以下。一年来钢铁企业积极主动去杠杆，钢铁行业平均资产负债率同比下降2.59个百分点，但仍然处于较高水平，达67.23%。

“2017年钢铁行业仅利息支出就达到842.82亿元，”刘振江表示，钢企财务成本较高，长贷与短贷的债务结构调整仍未完成。从平均年化资金成本率来看，其从2016年的5.06%上升到2017年的6.22%，而今年3月份年化资金成本率更是上调至7.22%，远高于银行一年期贷款利率4.35%的水平。

刘振江说，将加大去产能过程中债务处置水平，进一步协调落实与银行机构签署债转股方案，推进降本增效，调整投资策略，加大直接融资比重等方式去杠杆。

“尽管形势发生变化，但钢铁行业的主要矛盾和发展压力仍存。”张志祥说，目前钢材质量稳定性、均匀性和使用性能、使用寿命与实际需求与期望还有差距，不能满足建设现代化高质量经济体系对钢铁产品的更高需求。

另外，张志祥指出，定位新形势下的企业发展方向，产品结构，短流程炼钢比例，绿色友好发展，信息网络技术应用等问题也需要探讨。记者 梁倩 北京报道

(责编：杨曦、李栋)