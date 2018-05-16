原标题：粉丝经济成圈钱游戏：平台借明星营销边界在哪？

粉丝经济成了圈钱游戏？

近日，新晋爱豆(偶像)范丞丞和微博合作，尝试了“明星V+会员”制，也就是说粉丝要点开看到他的高清大图，得先付费60元成为半年会员。媒体报道称，一夜之间有8万粉丝买单480万元。

这是一张照片的价格，更是粉丝经济的生动写照。在一些人看来，从早年购买偶像的专辑海报，到如今参与偶像的成长之路，粉丝经济似乎变成了一个圈钱游戏，参与其中的粉丝是狂热还是理智？平台借助明星营销有没有边界？《工人日报》记者对此展开了调查。

粉丝争相“破费”

追星2.0时代，一个流量明星的变现能力总是超乎想象。

4月26日，范丞丞发布了一组自拍，其中一张他与朱正廷的合照需要付费成为他的专属会员才可以观看。范丞丞为此配文：“让你们破费了。”旋即引发粉丝争相“破费”。

虽然经纪公司稍后发表声明表示，60元并不是一张照片的单价，而是半年的微博“明星V+会员”费用。除了可以看明星们的私照之外，还拥有许多特权，包括微博标配的评论靠前、评论区特殊标识、定制微博小尾巴、定制挂件等。明星还会给购买了会员的粉丝提供独家视频、私藏图片、专属语音等定制内容，目的是为了帮助明星甄选出核心粉丝，让粉丝和明星的关系更为亲密。但此事还是在网络上掀起一阵风波。

“很多人觉得匪夷所思，但有机会和自己喜欢的明星靠近一点，时不时在一个微博群聊聊天也挺好的。”一些购买了该服务的粉丝认为，“明星V+会员”是笔划算的买卖，“60元钱半年，也就是10元钱1个月”。

对更多粉丝来说，在追星过程中体验到的群体归属感和自我认同感以及成就感是他们参与其中的动力。一位王源的粉丝这样写自己的心路历程：“作为小汤圆，入圈4年，从一无所有到自学PS做广告，线下杂志投放会和商家谈合作，在不知不觉中，因为喜欢王源，让自己变得更优秀。”

这就是粉丝的力量，他们为这种“情感寄托”买单。在《粉丝力量大》一书中，粉丝经济被定义为：“以情绪资本为核心，以粉丝社区为营销手段，不断增值情绪资本。粉丝经济以消费者为主角，由消费者主导营销手段，从消费者的情感出发，企业借力使力，达到为品牌与偶像增值情绪资本的目的。”

粉丝不仅花钱，还造星

10年前，追星是听听歌、剪剪杂志、买买碟。10年后，原本由公司负责为艺人做的一些宣传推广，现在都由粉丝主动来做。刷数据、拍图、修图、推广等，成为不少粉丝最热衷为偶像做的事情。粉丝不仅花钱，还造星。

TFBOYS队长王俊凯18岁生日，除了在全球多地包下广告位之外，王俊凯粉丝后援会K-BOSS站在南纬60°天空买下了18颗星星，组成了“WJK”三个字母。

2015年9月，鹿晗在2012年转发的关于曼彻斯特联队的微博获1亿多评论，成为单条评论量最高的微博，刷新了他自己保持的吉尼斯世界纪录……

这些粉丝的行为本身，就为明星创造了巨大的曝光度和话题。粉丝成了经验丰富的经纪人，这些粉丝集合在一起就被称为“饭圈”。即由某一明星的众多支持者组成的小团体，他们是偶像事业发展的重要支撑。

“随着内地偶像成长机制的成熟，粉丝在爱豆上升过程中的权利也越来越大。” 一位明星粉丝会会长表示，粉丝甚至能直接影响偶像工作室的决定，也可以影响制片人的选角。

平台的边界在哪里

遗憾的是，一不小心越过追星的边界，很多粉丝就被划入了“脑残粉”。

“饭圈”的“闭眼吹”现象常被诟病。不管爱豆打扮成什么样或者做了什么，粉丝都要夸上天而不允许其他声音出现。在这种集体情绪中，“讨伐”“人肉”大战屡见不鲜。

“粉圈很多都是未成年人，缺乏理性易极端，这种不良示范作用危害力很大。”许多家长呼吁，如何有效引导和处理解决一些会给未成年人带来负面影响的事件至关重要，而这涉及网络平台如何管控、政府机构如何出台政策调节、社会大众怎样理性看待等等。

以这次引发热议的范丞丞“付费照片”事件为例，公开信息显示，罗大佑、李健、毛不易等10余位明星艺人都在微博的邀请之下开通了“明星V+会员”这项功能。微博对此回应，“大V”获得的收入在扣除渠道分成后，再和微博按一定比例分成。本质上和付费阅读没什么不同，属于粉丝经济的一种。这在日韩比较成熟，但中国目前尚属起步阶段。

娱评人曾于里对此认为，此次会员制是在微博这样的大众平台推广，面向的受众更广，粉丝年龄更低。而大部分低龄化粉丝经济不独立，心理不够成熟，判断能力较弱，也容易受鼓动。作为公共平台，微博应该承担更多社会责任，而不是唯利是从，滥用平台权力，滥用明星影响力，对尚不成熟的粉丝经济推波助澜，想尽一切办法从低龄化粉丝口袋中掏钱。总之，粉丝付费模式本身没什么问题，但它不宜在大众平台上大肆渲染炒作，这很可能将粉丝经济导向狂热、盲从和非理性。

(责编：杨曦、李栋)