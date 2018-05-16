原标题：中国动漫产业市场规模逾千亿 迎来“黄金时代”

从模仿到原创，从市场到产能，中国动漫产业飞速发展，市场规模已逾千亿

动漫产业迎来“黄金时代”

从模仿到原创，从市场到产能，中国动漫产业飞速发展，即将进入一个“黄金时期”，当下一些市场数据显现出一种令动漫从业者兴奋的态势。

截至2017年年底，我国动漫产业产值达到1500亿元，在6300亿元的文娱业总产值中占比24%，成为其越来越重要的组成部分。

国产动漫迅速崛起

近年来，国内文化消费和内容消费市场迅速发展，动漫产业在互联网和文化产业中的占比稳步提升。

互联网推动动漫行业步入快车道，在人口红利和资本的双重驱动下，动漫产业产值持续快速增长，市场规模已逾千亿元。除了有大量优质动画进入大众视野，还出现了诸如《斗破苍穹》《全职高手》等现象级动画产品。

正是看重了中国市场的巨大潜力，今年4月底，在杭州召开的第十四届中国国际动漫节，共吸引了85个国家和地区参与，2641家中外企业机构、5760多名客商展商和专业观众参展，各项交易及消费金额约163亿元，再创历史新高。

国家广播电视总局最新的数据显示，截至2017年末，全年生产电视剧310部13310集，电视动画片83599分钟。全年生产故事影片798部，科教、纪录、动画和特种影片172部。

通过数据对比，2017年国产动画片产量由2016年的119895分钟降至83599分钟，降幅为30.2%。从2012年起，国产动画片产量已经连续6年下滑。

动画“去产能”背后有政府调控的因素。有专家指出，这显示出在市场作用和政策引导的双重作用下，大量从原来依赖政府补贴以量取胜的增长模式，已转变为以优质内容为核心的追求质量的模式上来。

事实上，泛娱乐时代的来临，使国产动画迎来发展的新契机，围绕着IP进行产业布局是整个泛娱乐时代的核心内容和价值体现。国产动画的品牌塑造以内容为王，加上用户体验，两者互相叠加、垂直渗透。同时，国产动画品牌的推广运营可以最大限度地呈现优质动画IP的价值，促进产业的持续发展。

目前，国内动漫产业由三驾马车共同拉动，分别为受众需求、新媒体渠道的发展和普及，以及政策的驱动。其中，受众的需求既受到居民可支配收入和文化消费支出增长的影响，也受到“二次元”90 后逐渐成为消费主力的影响。不过，国产动画电影主要还是“儿童向”的“低幼”类型，极具市场潜力的“全龄向”和“成人向”产品稀缺。

本土动画IP竞争力不强

在短短几个月时间，一只长得像吹风机的粉红色小猪火了。

这只“萌萌哒”的小猪来自英国，是儿童学前教育动画片《小猪佩奇》的主人公，原本只是在儿童世界表达亲情、友爱，但随着短视频等网络社交平台的助推以及表情包的走红，硬是变身成为受到网络上年轻人追捧、带有“社会人”属性的现象级IP，备受争议。

然而，更值得反思的是，这样的动画产品为何不是“中国制造”，国内的动画产品该如何提升感染力和吸引力？

随着国内动漫市场的开放，境外动画片大举抢占国内各级电视频道，美国动画电影和日本动画电影等也纷纷走进中国影院，虽然为国内动画电影市场带来了丰富多元的文化产品，但也带来了冲击与挑战，特别是就“吸金”能力而言，依然是外国动画片赚得盆满钵满。比如观众熟知的充满中国元素的《花木兰》《功夫熊猫》等动画片，都是国外动画企业运营取得的商业成功。

值得注意的是，由于本土动画IP竞争力仍相对较弱，中国动画衍生品市场75%以上营收利润流向日本、韩国、美国的动画衍生品厂商。其中，日本和美国动画的衍生品中玩具的销售比例最大，其次是服装和挂件。而国产动画衍生品以服装及挂件等为主，附加价值以及客单价更高的模型销售份额偏低。

以小猪佩奇为例，其IP所属的英国公司公布的其2017年上半年在中国的授权和商品销售收入显示，同比增幅超700%。在互联网上，带有小猪佩奇元素的周边衍生品，已经扩展至玩具、服装、快速消费品等众多领域，即使其中也充斥着假货、劣质产品，商品的版权问题等隐患。

国产动画须以内容为王

一部《大圣归来》曾掀起了动画内容的投资热潮，一批资本纷纷涌入，动漫公司、人才的身价随之水涨船高。但聚集了资本、人才的动画产业，并没有持续产出高水准内容。 尤其是在米老鼠、哆啦A梦等美日经典动漫形象面前，传统国产动漫形象总显得稍逊一筹。

今年4月，北京电影学院中国动画研究院、社会科学文献出版社共同发布了《数字娱乐产业蓝皮书：中国动画产业发展报告（2017）》，报告认为，目前国产动画电影创作存在3大问题：故事的讲述能力亟待提升、目标的定位能力亟待提升、政策的引导能力亟待提升。

同时，随着移动互联网时代的到来，商业模式更是从PC互联网时代的流量经济变成了粉丝经济。这在产品生产模式上，主要体现为娱乐化、IP化、互动化。调查显示，90后、00后群体用户付费比例较高，他们愿意在各种动画内容上消费，例如海报、写真等印刷品，玩偶等周边产品，以及声优的演唱会及相关表演。在动画文化周边上，动画用户每年平均花费超过1700元，国内市场潜力巨大，对内容的要求越来越高。

国家广播电视总局近日发布了《关于公示2017年度优秀国产电视动画片》的通知，对优秀作品予以扶持，《梦娃》《智趣羊学堂》《先辈的足迹》《豆小鸭》等19部国产电视动画片入榜。管理部门负责人表示，数量和质量近来成为中国动画界的重要话题，但生产创作不能急躁，创作者要有足够的爱心、童心、责任心、耐心。

《铁扇公主》《大闹天宫》《神笔马良》……中国动漫曾在国际舞台上“闪耀”，中国故事曾将中华优秀文化传递到千家万户。如今，尽管国产动画片生产总量早已媲美动画强国美国或日本，但国产动漫的影响力早已被国际动漫巨头甩在身后。

从《玩具总动员》《飞屋环游记》到《怪兽大学》，在这些风靡全球的动画电影背后，是创作团队在故事构思、形象设定和动画技术创新等多个方面的精心制作，是对产业链建设、资本逐利、核心内容坚持的完美运转；更是对本土文化和价值体系的深度褒奖和创新，这值得中国动漫企业深思。

“内容为王的时代，中国动漫在进行创新的同时，必须打上自身文化特色。”创作并发行中国原创动画片《喜羊羊与灰太狼》的广东原创动力文化传播有限公司负责人介绍，中国动漫要想国际化，在内容的安排上要讲述海外年轻人喜欢的“中国故事”，而内容的打造则要国际化复合型人才，了解海外市场、技术、营销等。目前，《喜羊羊与灰太狼》已在澳大利亚、印度和美国等100多个国家和地区发行。（记者 徐潇）

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