原标题：智能手机一季度出货创历史最大跌幅 品牌面临重新洗牌

市场趋于饱和，整体销量下滑

智能手机品牌面临重新洗牌

市场需求疲软、创新乏力等因素催生的智能手机产业“寒潮”。自去年3月份以来，未见回暖迹象，目前仍在持续。工信部最新数据显示，2018年一季度国内智能手机出货8187万部，骤降27%，创下历史最大跌幅。

“寒潮”持续，国产智能手机品牌也迎来严峻考验，中兴、酷派等品牌手机销量持续萎缩，金立被曝因资金链危机裁员断货，魅族也连续第三年出现大幅裁员。种种迹象表明，智能手机产业发展的步伐已经放缓，国产智能手机品牌或将进入更为激烈的竞争阶段，行业加速洗牌。

寒潮席卷

公开数据显示，我国城市的手机覆盖率已超过97%，72%的中国城市消费者都拥有智能手机，甚至超过了欧美等发达国家的智能手机使用率。这意味着，经历了近几年的快速发展，我国智能手机市场已趋于饱和。

去年以来，国内手机市场表现已经远低于人们的预期：全年销量不足5亿部，遭遇了历史首次下降，并且降幅达到7%。

2011年开始，智能手机硬件快速迭代，先后经历了处理器的“核战”、屏幕的分辨率大战、摄像头像素战、内存大战。但如今，“创新乏力”已经成为整个产业不争的事实，短期内很难再有革命性的创新。

而随着智能手机的革新性技术周期越来越长，人们换机的频率也在下降，整个行业开始步入存量博弈阶段。各家品牌由原来一起做大蛋糕开始转变为争抢蛋糕。

就国内市场来看，尽管华为、小米、OPPO、vivo站稳国产智能手机前四位，加上苹果，几乎占据了国内90%以上的市场份额。但“寒潮”席卷，也无一幸免，OPPO、vivo等纷纷下调订单规模，有的厂商订单缩水约10%以上，苹果、三星也相继加入砍单队伍。

有分析指出，当前的这一轮智能手机“寒潮”所席卷的已不是个别品牌，而是整个智能手机产业。

洗牌加速

在这种存量市场博弈下，位于第一阵营的华为、小米、OPPO、vivo首先蚕食的必然是第二阵营的金立、魅族、中兴、联想、小辣椒等品牌的市场份额。

目前，国内智能手机行业第二阵营里，一年出货量能超千万的，仅有魅族和金立。令人意外的是，战火尚未燃起，金立已经溃败。

据相关媒体报道，从去年开始金立就已经陷入资金危机，拖欠银行86亿元，拖欠供应商货款40亿元，累计欠债超过百亿元。前不久，金立相关负责人通过社交媒体坦言，金立确已陷入资金链危机。目前有消息传出，金立将大幅裁员50%，以图自救。

第二阵营另一重量级选手魅族，生存现状也不容乐观，今年已是连续第三年裁员，裁员比例10%左右。其他诸如联想、中兴等品牌更是游走在市场边缘，很难在市场听到声音。

而目前的国产智能手机品牌，竞争格局也越发明显：第一阵营的巨头加速整合市场，掉队的第二、三阵营加速被淘汰。

最新数据显示，截至目前，华为、小米、苹果、vivo以及OPPO五大手机厂商已经占据了整个市场90%以上的份额，而这个数字去年为79%。这意味着，未来如果找不到新的爆发点，第二、三阵营智能手机品牌的生存空间将越来越小。

谁主沉浮

智能手机行业未来竞争，谁能占得先机，谁会被市场淘汰？拼的不仅仅是技术创新，更是战略布局。

近几年，在国内市场日趋饱和、竞争持续加剧的情况下，中国手机厂商在印度、欧洲、北美，甚至非洲持续播种扎根。站稳国内市场的小米、华为等厂家早已着手，强势布局海外。从2017年三季度起，小米已经成为印度第一的互联网手机品牌，市场份额达到57％。OPPO在东南亚市场，华为在欧洲市场都取得了不俗战绩。

就国内疲软的行业现状来看，今年国内智能手机品牌的看点仍然在海外市场。但在国内市场，实力强劲的第一阵营手机品牌要想获得新的较大增量，唯有继续蚕食第二、三阵营品牌的市场份额。

另一方面，5G时代的到来，或将为智能手机带来新一轮技术革新和发展。

4月初，中国移动打通了国内首个5G电话，这意味着5G时代真的要来了。中国移动建设该站点的合作方是华为，采用的是国内具有自主知识产权的5G端到端商用产品，具体包括华为5G无线接入网、5G传输网、5G核心网商用设备，以及华为刚刚发布的基于3GPP标准的5G CPE商用终端。

中国移动和华为还验证了5G新空口对多路4K超高清视频的接入能力，对包括工业机器人、行业视频、智慧医疗等应用进行了对接和初步验证。据报道，5G可商用终端预计到2019年下半年推出，届时，智能手机产业更激烈的新一轮洗牌大战也将展开。

“5G的技术门槛比4G更高，虽然国内排名靠前，但是像OPPO、vivo这些靠频繁发布新机和更换代言人赚眼球的厂商一旦技术上掉队，出现危机也是分分钟的问题。”通信专家康钊认为，今后智能手机厂商将向两极化发展，整个市场加速洗牌。（记者 徐潇）

(责编：杨曦、李栋)