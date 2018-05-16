5G白皮书：2026年市场规模破万亿

赛迪顾问15日在京发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》显示，我国5G在标准研发上正逐渐成为全球领跑者。白皮书预测，我国5G产业总体市场规模至2026年将达到1.15万亿元，比4G产业总体市场规模增长接近50%。
白皮书显示，2017年我国4G广覆盖阶段基本结束，4G基站达到328万个，预测5G基站总数量是4G基站1.1-1.5倍。“虽然目前我国5G产业链相对完备，并且已经在部分环节具备一定发展优势，但是仍存在一些发展难点和突破点。”赛迪顾问通信产业研究中心高级分析师李朕表示，目前5G还存在标准尚未完全确定、部分细分产业链环节薄弱、国内电信运营商动力不足、国内5G频谱资源不够丰富优质等问题。
一般来说，5G产业链分为基站系统、网络架构、终端设备和应用场景四个部分，每部分对应各自不同的产业链环节，构成了5G产业链全景图。我国主设备商基于先天的市场优势配合技术标准上的超前布局，已形成了一定的领先优势。随着5G商用的加快，国内各大厂商在终端领域加快研发步伐，展开了激烈的竞争。
李朕表示，未来我国5G产业总体市场规模将超万亿元，从5G的技术特点和产业发展变化等方面考虑，投资机会主要集中基础设施端和应用场景端。
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