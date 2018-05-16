原标题：“滞销大爷”折射产业之困 农产品价低卖难为何易出现？

“滞销大爷”折射出产业之困

近日，山西临猗县政府发布的一则针对“临猗苹果滞销”不当营销方式的声明引发关注。声明中称，多个电商发布“临猗苹果滞销”的营销策划，利用打“悲情牌”营销临猗苹果，给当地果业品牌形象造成了严重影响，并且营销内容有诸多夸大失实之处。

据临猗县政府调查，报道所选用视频、图片均拍摄于2016年以前，有的还采用“摆拍”方式，刻意营造果农的贫苦形象。声明中还称，个别平台采取不当手段取得了加盖当地乡、村及果业部门公章的材料配合宣传，并且陈述内容与事实严重不符；大多平台蓄意夸大果品滞销严重程度，造成了苹果价格的不合理波动。

记者通过搜索“滞销大爷”发现，同一张大爷照片代言的商品多达数十种，主要以农产品为主，产地各不相同。主打悲情牌是一种常见的营销方式，近年来不少农产品都曾被采用这种方式进行营销。但业内人士指出，近年来，农产品的滞销现象越来越普遍，其根本原因在于规模化和产业化种植，造成供大于求，光靠“爱心”难以解决根本问题。

滞销风险随时存在

“涨跌起伏”这一字眼用在大蒜上面，再贴切不过了。在2017年“蒜你狠”行情的推动下，许多炒家靠“囤蒜”一夜暴富，甚至有的大户资金过亿元。然而最近正值今年新蒜上市季节，“蒜你狠”却变成了“蒜你惨”。

据农业农村部监测数据显示，4月，全国大蒜平均批发价每公斤5.44元，环比跌11.3%，同比跌59.9%，较近5年同期平均跌30%。在农业农村部官网5月11日公布的当天国内鲜活农产品批发市场重点监测的60个品种中，大蒜位居价格降幅榜首。

在云南、河南等地，大蒜还出现滞销现象。面对大蒜价格下跌的现状，很多地方在政府帮助下已展开积极自救。河南中牟县找到电商平台，由电商直接出面，以每斤高出市价0.15元的价格从蒜农手中收购，省去了中间商，帮助蒜农消化滞销的大蒜。云南部分滞销蒜农也迎来了这样的电商。

不仅仅是大蒜，许多农产品都有过过山车式的价格。今年的西红柿、辣椒、洋葱、土豆都一度传出堆积如山的现象。河南新乡的包菜，山东德州的蒜薹、甘蓝、大葱，辽宁沈阳的西芹……近期，全国各地的蔬菜都出现了“卖难”、“价低”的局面。

其实自春节以来，全国蔬菜价格就开始持续回落，近期更是呈现加速下降态势。据商务部监测，上周全国36个大中城市的30种蔬菜平均批发价格比春节期间下降23.1%，比去年同期下降13.1%，其中有35个城市、27个品种的蔬菜价格同比下降，已连续八周回落，为近六年同期最低水平。

据了解，2001年到2012年，我国发生622起蔬菜滞销事件，而在2013年到2017年上半年，全国农产品滞销达到1612起。这样的滞销事件发生在我国的31个省市、自治区，遍布314个地级城市，这意味着每一位从事农业的生产者都可能存在这种风险。

产业发展的弱性

“某某农产品滞销了，大家多多购买，不买也转发出去……”罗先生告诉记者，在他的微信朋友圈，经常会有这样的信息。事实上，农产品“价低卖难”的消息微信朋友圈转发后，经常可以收到成效。

“农产品的周期性比较强，我们称之为‘靠天吃饭’。”福州永泰县某农业合作社的负责人刘辉告诉记者，农产品在收获的季节集中上市，瓜果蔬菜等不易贮存的农产品需要尽快卖出，同时农民为了回收资金以便于再生产，加上流通紧张的问题，大量的供应会压低价格，造成“卖难”。

在我国，由于农村信息相对闭塞，造成跟风、盲目扩种的问题。“看到谁家种了某种产品增收了，就马上跟进，或者某种产品之前销售情况好，第二年片面扩大生产，增加种植面积。”刘辉说， 农民生产的盲目性问题是农村经济发展中一直存在的问题。

2015年4月全国大葱滞销成灾，山东和河南地区大葱低到两角，连人员工资都付不起，而这一切都源于2014年大葱的好行情。

据了解，目前不少农产品存在供大于求的问题，马铃薯，目前种植面积已达8000多万亩，从2017年起，价格一路走低，但依然挡不住扩种热情；柑橘的种植面积超3800万亩，但依然连续多年扩种，造成市场饱和，严重供大于求；2016年中国苹果总面积3485.7万亩，面积由北向西逐渐扩张，供大于求的局面也已形成，销售进入买方市场，经营进入微利时代……

此外，在农村，品牌意识薄弱，只是靠销售原材料式的农产品，导致的结果只能是价格的竞争。农产品流通过程中的物流规划不合理，流通环节过多，导致迂回运输、长距离运输，流通费用过大，这也是导致蔬菜生产价格与销售价格悬殊的重要原因。

2017年2月，福建省晋江曾埭出现“500亩花菜滞销”，经媒体公开报道后，花菜滞销受到社会各界的关注，最终实现行情反转回暖。业内人士分析，花菜“滞销”有多种原因，但归结起来，还是曾埭花菜生产销售的组织化程度太低。

优化产销通道

“看到朋友圈有关农产品滞销的消息，或多或少会买一些。”在罗先生看来，“滞销大爷”的现象，从另一个角度说明打温情牌的效果。

农产品滞销或许有买卖双方信息不对称的因素，因而电商被视为解决这一问题的主要手段。正因为这样，不少地方似乎把解决农产品价贱滞销的希望寄托在电商身上。

但是，业内人士指出，要积极打开农产品的销路，不能总是依靠电商帮忙解围。化解农产品滞销困局不能总依赖于媒体的呼吁、爱心的相帮，而应该由政府主导迅速在市场和农民之间建立起有效的信息平台，引导农民科学种植，有效去除农民跟风种植的思想，同时搭建好批发市场、超市、企业等进村采购绿色通道。

农产品的品牌意识较为薄弱，因此要树立品牌意识，提升产品的附加值。福建省诏安青梅种植面积和产量位居世界第一，2017年种植面积达到了12.8万亩，年产量10.5万吨。 2017年，这些企业青梅的年加工量达到了15万吨，加工量超过产量，诏安县农民的青梅从此摆脱了“原材料”的命运，全部深加工出售。

作为政府部门，要从供给侧改革入手，站在农业产业结构调整和科学生产规划的高度，进行更为超前、周全的考虑和安排。同时要积极引导、科学规划农产品生产的过程中，让大型电商参与进来的同时，充分发挥在移动互联、大数据、云计算等方面的技术优势，尽量把打开农产品销路的工作做在前面，从源头和过程中排除农产品滞销的“隐患”。

(责编：赵爽、杨曦)