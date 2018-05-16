老龄蓝皮书： 老龄人口消费热点不断形成

5月15日，中国老龄科学研究中心与社会科学文献出版社共同发布了《老龄蓝皮书：中国城乡老年人生活状况调查报告（2018）》。蓝皮书显示，中国人口老龄化程度持续加深，但与此同时，老年人的消费热点不断形成。
一是照护服务需求规模不断扩大。当前高龄老人3000多万，失能老人4000多万。空巢、高龄、失能老年人的增加，对照护服务的需求日益凸现。
二是老年旅游消费受到青睐。从未来一年出游的计划来看，我国13.1%的老人明确表示未来一年有出游计划，9.1%的老年人表示有可能在未来一年外出旅游。
三是部分老龄用品的消费持续增长。目前老年人消费规模比较大的主要是老年保健品和老年医药用品。老年人消费保健品规模持续增加,如果按照2010年数据来测算,老年保健品市场产值超过500亿元。从2015年调查数据来看，我国城市老年人平均医药费支出2341元，占到消费总支出的11.6%，农村老年人平均医药费支出1395元，占到消费总支出的15.7%。随着我国老年人规模的日益庞大，未来老年医药用品会持续增长。
四是网络消费成为新宠。2015年的调查数据显示，我国5%的老年人经常上网，其中城镇老年人这一比例为9.1%，高于农村老年人；低龄老年人网络消费的比例最高，高达12.7%。网络购物的实现,极大方便了空巢或者独居老人,提高了老年人生活质量。
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