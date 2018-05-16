原标题：融资渠道收窄叠加集中到期 信用债接连“踩雷”

伴随着债券的集中到期和再融资渠道的收窄，我国信用债市场违约现象再度引发市场关注。数据显示，今年以来，共有19只债券发生违约，涉及总金额近160亿元。违约主体既包括去年就爆出违约事件的大连机床、丹东港、亿阳集团等，也有富贵鸟这样的新面孔。其中前四个月累计违约债券15只，违约债券面额128.64亿元，分别较去年同期增加25%和33.58%。

再融资不畅往往是信用违约的直接诱因。信用债净发行量在3月份和4月份大幅回暖，但5月份以来再度转负，前两周平均每周净发行-250亿，远低于过去七周平均净发行量（817亿），主因是近期信用违约集中爆发叠加债券利率持续上行。

对此，标普全球评级认为，新的监管规则要求银行将表外信贷资产逐步移回表内，并在账面上充分体现这些资产的风险。这一情况压缩了一部分资金薄弱企业所依赖的非常规流动性渠道。标普全球评级信用分析师李国宜认为，多数违约实体的信用状况都呈恶化之势，这些实体采用高杠杆的资本结构，放大了亏损。

一面是融资渠道在收窄，一面是债券迎来集中到期。Wind统计显示，76.97万亿的债券余额中，有24.56%的债券将在一年内到期。从数量来看，将有14137只债券在今年年内到期。而6-9月份到期债券数量占据了半壁江山。其中，6月份是一年内偿债高峰，2673只债券产品的融资主体即将还款。

此外，在上述到期债券中，超3成为中低评级信用债。数据显示，2018年中低评级信用债到期量19178.74亿元，占总到期量的比例达33.81%，2017年该比例为28.71%。其中，2018年下半年，中低评级信用债到期量将达9467.18亿元，占总到期量的34.71%。

值得注意的是，5月份以来，“11凯迪MTN1”、“15中安消”相继发生违约，且发债主体均为上市公司。申万宏源孟祥娟发布研报认为，在信用债到期量规模增大、企业盈利边际变差、再融资压力加大的背景下，预计今年信用风险事件会进一步增多。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)