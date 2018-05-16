原标题：摩根大通强化在华业务

摩根大通14日宣布进一步加强其中国在岸业务能力的计划，同时任命梁治文为摩根大通中国区首席执行官。

摩根大通企业及投资银行已经向中国证券监督管理委员会递交申请，寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司，发挥与摩根大通全球业务的协同优势，并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加到100%。此外，摩根资产及财富管理正安排与合资伙伴和有关主管部门磋商，有意将其在现有合资公司上投摩根基金管理有限公司的持股比例增加至控股比例。

摩根大通主席兼首席执行官杰米·戴蒙认为，这一系列在华投资举措和计划反映出摩根大通充分调动集团整体实力和资源，以支持中国发展的承诺。

“对于摩根大通和我们的众多客户而言，中国代表着全球最大的发展机遇之一。”摩根大通集团联席总裁及联席首席运营官、企业及投资银行首席执行官丹尼尔·平托表示，中国对于集团在全球和亚洲的发展至关重要。摩根大通将全力支持中国企业的国际化进程，并帮助国际投资和资本进入中国。

摩根大通企业及投资银行是全球领先的债券、股票承销商，及跨境并购的领军者。例如，在中国建立控股的证券公司将进一步加深摩根大通企业及投资银行与中国在岸客户的对话与合作，帮助他们扩展和增长业务。摩根大通还计划对中国各行业上市公司研究的覆盖范围翻一番，帮助全球投资者更透彻地了解这些蓬勃发展的本地投资机会。此外，摩根大通全球最大的市场业务将继续在系统和平台上加大投入，为投资者布局中国日益成熟的资本市场提供更有效的渠道和流动性。每日处理超过5万亿美元全球支付的摩根大通资金服务业务，以及日益增长的托管和基金服务也期待为中国客户提供更多的服务和支持。目前，摩根大通托管和基金服务在全球范围内为客户管理超过23万亿美元的资产。

近期，摩根大通获中国人民银行授权担任美国人民币业务清算行，成为首个非中资人民币业务清算行。摩根大通上周还宣布与中国工商银行股份有限公司签署合作备忘录，双方将深入合作，发挥各自在国际和本土的优势，更好地帮助中国企业实现全球扩展的宏伟目标，并帮助跨国企业在中国铸就辉煌。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)