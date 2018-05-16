原标题：燃气发电应引入市场调节机制

天然气供给如何保障？输气管道如何发挥节点作用？气电价格如何体现真实价值？日前在江苏扬州举办的燃气发电业务联合发展论坛上，来自江苏、山东、河南、安徽、浙江、上海五省一市近200位天然气上下游企业主管、业界专家、政府代表等齐聚一堂，共谋行业发展未来。

分析人士认为，随着环境制约因素加码与能源结构优化，我国燃气发电行业正迎来发展机遇期。但天然气价格倒挂，电价政策封顶等因素制约产业可持续发展，建议加强政策指导，引入市场机制，加快基础建设，提升行业发展质态。

燃气发电迎来发展机遇

天然气是一种优质高效、绿色清洁的低碳能源。中国石油经济技术研究院发布的数据显示，2017年，我国天然气消费量达2355亿立方米，同比增长17.1%。发电是天然气利用最主要用途之一，截至去年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦，燃气发电装机容量0.85亿千瓦，占全国发电装机总量的4.78%。

国家能源局原副局长张玉清介绍，与燃煤发电相比，燃气发电可降低二氧化碳排放量一半以上，粉尘排放几乎为零。美、日、英等发达国家纷纷看中这一特性，大力发展。“气电是目前全球电力产业主要来源，发电量占比接近1/4，我国比值仍旧偏低，具有较大成长空间。”

已出台的《天然气发展“十三五”规划》提出，到2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，与2016年相比新增装机量增幅超过80%。2017年发布的《加快推进天然气利用的意见》，明确将天然气培育成为现代清洁主体能源。全国多个省市已纷纷展开行动，江苏、上海和浙江三省近期相继出台气电上网电价定价政策。

中国石油天然气销售东部公司总经理侯创业认为，燃气发电业务已迎来黄金机遇期。“燃气电厂具有转化效率高、环境污染小、运行灵活、适合调峰等特点，占地面积小、环境相容性好、耗水量少、厂用电率低等优势，对于保障能源安全、优化能源结构、提高能源利用效率、保护生态环境、满足电力系统调峰要求、提高电网运行的安全性等，都具有重要作用。”

江苏是用气大省，近年来加快发展燃气发电。今年1月至3月，全省天然气机组发电量占全省发电量的9%。

江苏省经信委副主任李强认为，江苏规划和推进燃机发电项目，是在适应能源转型的新形势下，提高自身电力供应能力、满足用电需要的重要选择。“江苏缺乏一次能源，现阶段既要实现绿色低碳发展，又要满足电网需要，还要在经济上具有可行性，发展燃气机组就成为重要途径。”

截至今年3月底，江苏电网统调燃机电厂共24座，机组50台，合计装机容量1371.6万千瓦，位列全国首位。

价格门槛掐住发展“气门”

尽管燃气发电业务迎来发展机遇，但与会专家普遍认为，我国“多煤少油缺气”的能源结构导致天然气严重依赖进口，在现有天然气储运设施尚不完善的情况下，燃气发电企业气源成本难以下降；天然气属于化石能源，不享受可再生能源的相关政策补助，上网电价遭遇“天花板”，气电企业发展面临多重挤压。

中石油经济技术研究院天然气市场研究所所长单卫国算了一笔账：在我国燃气电厂的运营成本中，燃料费占70%，燃气发电成本是燃煤发电的二至三倍。对于热电厂来讲，上网电价需达到0.55元才能保证盈利，调峰电厂则要达到0.6元。

“对于燃气发电企业来讲，经营成本虽然高，但是可控。关键是要把上网电价的成本疏导出去。目前来看，天然气发电的调峰、环保价值未充分体现。这需要‘看得见的手’与‘看不见的手’相互配合。”

江苏华电戚墅堰发电有限公司总经理陆志清也算了一笔账。去年，该公司为配合电网调峰，一共启停599次。启停1次折算20运行小时，增加2万元左右检修费用。“机组频繁启停对安全性、经济性造成较大影响。得益于政府对不足利用小时的补贴、气价季节性优惠等，企业各年度盈利水平基本维持正常发展。”

复旦大学能源经济与战略研究中心主任吴立波认为，要发挥燃气发电的调峰作用，发电市场就应使燃气发电机组享有优先发电权和发电权交易机制，且天然气现货市场也要做到燃气调峰辅助交易等。“分布式天然气发电的供需机制要尽快市场化，跨区配置、跨品种配置、大用户直购、净电量计量等手段多管齐下。”

在天然气价格端，上海石油天然气交易中心董事长李健认为，规范天然气期现货市场交易有利于形成燃气发电定价机制。“4月18日，交易中心已推出7月、11月中远期船货（LNG）竞价预售交易，以加强天然气价格风险的管理。”李健透露。

专注“内功”降本增效

同发达国家相比，我国燃气发电业务起步较晚，发展尚未成熟，需要产业链上下游协同努力，共同做大“蛋糕”。

“发展燃气发电要因地制宜。在东南沿海经济发达地区，有工业供热负荷的，应当优先发展以天然气为燃料的热电冷三联供项目。对于弃风、弃光比较严重的地区，应优先发展调峰燃气电厂。”张玉清说。

“目前引进国外燃机技术的合作中普遍存在核心技术不掌握、维修成本高等问题，建议加快燃气轮机国家重大科技专项进度，争取尽快取得突破。”单卫国说。

“国家应尽快出台环境税，对煤电的环境外部性予以税收调整，并设计实施支付转移机制、解决地方政府对于燃气电厂上网补贴的可持续性问题。继续深化天然气价格的市场化改革，谋求天然气的国际市场定价权。”吴立波说。

作为中国境内最大的天然气生产、供应商，中石油近年来大力推动燃气发电。侯创业说，“按照目前东部五省的‘十三五’规划看，到2020年前后，现有管网运力不足，将成为发展瓶颈。因此，我们将继续加快推动管网建设，将支线推进到村镇，为下一步产业转移提供必要的支撑。”

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)