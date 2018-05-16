原标题：2020年我国共享住宿市场交易规模有望达到500亿元

国家信息中心分享经济研究中心15日发布的《中国共享住宿发展报告2018》预计，到2020年，我国共享住宿市场交易规模有望达到500亿元，共享房源将超过600万套，房客数将超过1亿人。

报告显示，2017我国共享住宿市场交易规模约145亿元，比上年增长70.6%；参与者人数约为7800万人，其中房客约7600万人；主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套；融资额约为5.4亿美元，比上年增长约180%。

从区域上看，一线城市和成都、重庆、西安等二三线城市是共享住宿的主流市场，排名前十位城市的房东、房源占全国总量的比重分别达到48.9%、47.6%。从订单增长来看，一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长。

报告认为，共享住宿是一种住宿新业态，当前发展中还面临着一些困难，如服务标准化有待提升、法律地位有待明确、行业监管模式亟待创新等。在服务标准化方面，不能简单套用酒店旅馆业的标准与服务规范，而是要根据共享住宿的特性，推动实名认证、信用评价、预定入住、支付结算、安全卫生、房屋保养、服务培训等整个服务流程的标准化、规范化。法律地位的模糊，给共享住宿的行业管理带来了一系列难题。

从未来发展趋势看，预计到2020年，我国共享住宿市场交易规模有望达到500亿元，共享房源将超过600万套，房客数将超过1亿人；行业并购重组步伐将加快；平台企业将加快布局“上山下乡”；民宿众筹将加速升温；“民宿+” 将引领行业生态化潮流；行业服务标准化水平将不断提升。（上述内容由金辉整理）

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)